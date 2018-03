Milano : Bonomi - per Parco Scienza attratti già 1 - 8 mld investimenti privati : ... inutile negarlo' ma tra i 300 milioni per il progetto del nuovo ospedale Galeazzi e l'accordo da 1,5 mld con Lendlease per lo sviluppo dell'area, il Parco della Scienza 'ha già attratto 1,8 miliardi ...

Milano : Bonomi - per Parco Scienza attratti già 1 - 8 mld investimenti privati : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – L’assegnazione di Ema a Milano ‘avrebbe costituito per noi un upgrade, inutile negarlo” ma tra i 300 milioni per il progetto del nuovo ospedale Galeazzi e l’accordo da 1,5 mld con Lendlease per lo sviluppo dell’area, il Parco della Scienza ‘ha già attratto 1,8 miliardi di investimenti da parte di privati”. A sottolinearlo è Giuseppe Bonomi, ad di Arexpo, a margine ...