Milano : Assolombarda rilancia cluster scienze vita - 'motore formidabile economia' - 2 - : AdnKronos, Secondo Bracco, sono 'esigui' da questo punto di vista i budget del Bando Miur per i progetti di ricerca. Si tratta di 497 mln, destinati per lo più al Mezzogiorno con 393 mln e 104 mln ...

Milano : Assolombarda rilancia cluster scienze vita - ‘motore formidabile economia’ : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – Un “motore formidabile dello sviluppo, dell’economia e dell’assistenza sanitaria”. La filiera lombarda delle scienze della vita, che con il suo cluster in Assolombarda raccoglie dal 2015 più di cento associati, è in grande fermento, in attesa che sia pronto lo Human Technopole, la Città della Salute di Milano Sesto e il Parco della Scienza nelle ex aree Expo, che darà una forte spinta ...