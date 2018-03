Milan | la carica di Kessie per la Juve | ' Vinciamo 2-0 e segno io'

Milano - 1000 stalli di ricarica auto elettriche entro 2 anni : L'opposizione chiede di mantenere questa politica. "Bisogna incentivare l'acquisto di auto ibride e gpl, che oggi pagano, anche con l'esenzione ad Area C", ha commentato il consigliere Fabrizio De ...

Atm - partito il primo bus elettrico di Milano : 180 km di autonomia - 5 ore per la ricarica : Sala ribadisce: "Svolta verde necessaria, entro il 2030 tutti i mezzi saranno così". Da qui a fine anno consegnati 25 bus

Milan - carica Gattuso : "Non andremo in gita a Londra" : Il tecnico rossonero: "Ora reagiamo col Genoa, poi penseremo all'Arsenal. E' stata una batosta, ma ci servirà"

Milano : sequestrata discarica abusiva a Pogliano Milanese : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - I carabinieri forestali di Milano hanno sequestrato tre siti di gestione dei rifiuti nel comune di Pogliano Milanese. Le perquisizioni, disposte dalla procura, a seguito degli accertamenti effettuati dal Nipaf, hanno fatto emergere "una grave realtà di illecita gestione

Milan-Inter - Gattuso suona la carica/ "Per il derby voglio in campo undici avvelenati senza alibi..." : Gennaro Gattuso suona la carica in vista del derby che il suo Milan giocherà contro l'Inter: per portare avanti il sogno Champions, Ringhio ha chiesto di vedere in campo "undici avvelenati"(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Gattuso è clamoroso : parole che caricano il suo Milan - parole da brividi! : “Proteggo sempre i miei giocatori e con Kalinic non c’è nessuna differenza. Fin quando vedo grande voglia e rispetto dello spogliatoio, io posso staccarmi il cuore e farci palleggiare i miei giocatori”. Gattuso fa paura. Gattuso carica l’ambiente, carica il Milan, carica tutti. parole che faranno un certo effetto sui calciatori quelle dette in conferenza stampa pre-derby contro l’Inter. “Quando ha sbagliato quel gol ...

Milan-Inter - Skriniar suona la carica : “Siamo stati noi a rianimarli. Attenti a Suso e Cutrone - ma l’uomo derby sarà…” : Milan-Inter, Skriniar suona la carica: “Siamo stati noi a rianimarli. Attenti a Suso e Cutrone, ma l’uomo derby sarà…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... INTER, Skriniar- Mancano circa 2 giorni al derby di Milano. Milan-Inter, una sfida per confermare la totale rinascita rossonera, o un modo per rilanciare i nerazzurri in chiave Europa ...

Milan-Inter - Steven Zhang Jr. ad Appiano carica i nerazzurri in vista del derby : Steven Zhang torna a Milano. E ad Appiano Gentile, un ritorno con vista derby. Il figlio del patron nerazzurro ha voluto dare la carica per Milan-Inter di domenica sera, una sfida a cui la proprietà ...

Milan-Inter - gli eroi del 'Triplete' caricano i nerazzurri : 'Si può vincere anche in 9 - Icardi sarà decisivo' : Tocca a Cordoba e Pandev "L'Inter deve ritrovare se stessa - racconta Cordoba sempre in esclusiva alla Gazzetta dello Sport - la qualità nei primi mesi di campionato si è vista. Allora c'erano fame, ...

Milan - Fassone adesso suona la carica : “La corsa Champions League? Dobbiamo crederci” : Milan, Fassone adesso suona la carica: “La corsa Champions League? Dobbiamo crederci” Il dirigente rossonero non pone limiti agli obiettivi ed elogia Gattuso: “Ha fatto le cose semplici, quelle che un allenatore con più esperienza di lui avrebbe fatto” Continua a leggere L'articolo Milan, Fassone adesso suona la carica: “La corsa Champions League? Dobbiamo crederci” sembra essere il primo su NewsGo.

A Milano la polizia carica gli antifascisti che tentano di forzare blocco : Milano, 24 feb. , askanews, Cariche della polizia e gas lacrimogeni in largo La Foppa contro alcune centinaia di manifestanti antifascisti che hanno tentato, senza successo, di superare lo ...

Gattuso carica il Milan : “ci giochiamo molto - ho deciso chi giocherà in attacco a Roma” - poi il bollettino medico : Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, dopo la bella imposizione sul Ludogorets in Europa League, vuole riportare alta la tensione sul campionato. I rossoneri affronteranno una gara molto importante in chiave europea contro la Roma di Di Francesco che all’andata dominò a San Siro. “Pensiamo solo alla Roma, non alle partite che ci sono dopo. Domani servirà una grande prestazione, andiamo là a giocarcela. Dobbiamo alzare ...

Milan : ßBonucci "che carica Gattuso.." : ANSA, - MilanO, 19 FEB - Rino Gattuso "impressiona per quanta carica trasmette, credo di non aver mai visto nulla di simile in nessun altro allenatore. Poi ha la famosa cinquina...". Leonardo Bonucci ...

Sampdoria a Milano a testa alta : Giampaolo suona la carica e svela condizioni della squadra : Archiviata la vittoria contro il Verona, la Sampdoria in questa 25^ giornata di Serie A sarà impegnata a San Siro con il Milan: uno scontro diretto per l’Europa che Marco Giampaolo vuole giocarsi a viso aperto: “La squadra è serena, consapevole, non sarà sola perchè ho letto di un ottimo seguito da parte della nostra tifoseria: è una partita che devi giocare con il gusto di potertela giocare, senza tradire i tuoi principi, guardando in ...