Microsoft consente ora agli sviluppatori di rilasciare un’app per un gruppo privato di

(Di giovedì 29 marzo 2018)ha annunciato di recente l’aggiunta di una nuova funzione in Windows Dev Center che aiuterà di molti gliai fini di testare le proprie app. Adesso, quando si sta peruna UWP sulStore apparirà un’opzione denominata “Private audience” che, se attivata, permetterà al developer di rendere disponibile la propria app solo ed esclusivamente a undi utenti specifico che può fare da beta tester in attesa del rollout pubblico. Per selezionare gli utenti che avranno l’accesso, basta inserire il loro accounte ovviamente fornire loro il link al download dello store. La feature è stata ben studiata dal Colosso di Redmond e risulta essere molto comoda; si possono aggiungere o rimuovere beta tester con una facilità estrema così come passare da Private Audience a Public Audience, ovvero rendere ...