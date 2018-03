Michael Phelps e la depressione post-Olimpica | «Volevo morire»

vanityfair

(Di giovedì 29 marzo 2018) La preparazione meticolosa, il tifo scatenato, la performance in gara, l’inno nazionale: la magica atmosfera dell’Olimpiade fa venire la pelle d’oca a qualsiasi atleta. Poi, però, quando i riflettori si spegnono, non è semplice per i protagonisti tornare alla vita di tutti i giorni. «Ho sofferto almeno tre o quattro volte di-gara», rivela il nuotatoredurante The Axes Files, il podcast dell’Università di Chicago condotto da David Axelrod. «Ho messo la mia vita in pericolo,». LEGGI ANCHESì, anche i calciatori soffrono diNon è una questione di risultati:, infatti, è in assoluto lo sportivo più titolato nella storia dei Giochi moderni con ben 23 ori, eppure ha dovuto lottare a lungo con un forte malessere psichico: «Ai grandi eventi internazionali facciamo di tutto per vincere una medaglia e rendere orgoglioso il nostro ...