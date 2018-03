Miami | Venus ko | Collins in semifinale

Miami Open - Venus Williams e Azarenka ai quarti di finale : Venus Williams, Jelena Ostapenko, Danielle Collins e Victoria Azarenka completano il quadro dei quarti di finale del torneo Wta Miami Open. la statunitense numero 8 del tabellone si è imposta 5-7, 6-1,...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di lunedì 26 marzo. Venus Williams e Victoria Azarenka volano ai quarti di finale - eliminata Petra Kvitova : Si è definito il quadro dei quarti di finale del WTA di Miami (Stati Uniti) in corso di svolgimento in queste due settimane negli Stati Uniti. Continua la cavalcata vincente di Venus Williams che contro la n.14 del mondo Johanna Konta, campionessa in carica del torneo, è riuscita a prevalere al termine di un incontro molto lottato ed in rimonta. La n.8 del ranking, infatti, dopo aver perso il primo parziale 7-5, durato 1 ora e 2 minuti, ha ...

Tennis - Miami : Del Potro vola agli ottavi - esce Dimitrov. Venus si salva col brivido : Vittoria sofferta per il croato Marin Cilic, numero 3 del mondo e secondo favorito del seeding, sul canadese Vasek Pospisil, numero 77 Atp, per 7-5 7-6 , 5, . agli ottavi anche John Isner e Milos ...

Tennis - WTA Miami 2018 : il tabellone si allinea agli ottavi. Soffrono ma passano Venus Williams e Petra Kvitova : Si allinea agli ottavi di finale il tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: nella notte italiana si sono infatti disputati i sedicesimi della parte bassa del tabellone. Al contrario di quanto accaduto nei giorni precedenti, con una costante caduta di stelle, questa notte non ci sono nomi grossi che salutano il torneo della Florida. L’australiana Ashleigh Barty regola agevolmente in due set la croata Petra Martic, così come fa ...

Miami : Venus Williams vince un match folle - Bertens cede dopo quasi tre ore : 1 del mondo ch appare totalmente annichilita, non tanto per il tennis dell'avversaria anche se ora gioca meglio ma dal suo stesso calo di concentrazione e tensione; non tiene più gli scambi e, come ...

Diretta/ Miami Open 2018 Del Potro Nishikori streaming video e tv : Cilic fa fuori Pospisil - Venus si salva! : Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si giocano in Florida. Il big-match mette di fronte Del Potro e Nishikori (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:27:00 GMT)

