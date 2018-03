Meteo Veneto | assessore | le previsioni ARPAV “sono le più precise”

Meteo : assessore veneto - per attendibilità usate il sito dell’Arpav : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) – “Per avere le risposte più attendibili c’è una soluzione molto semplice: utilizzare le previsioni Meteo fornite da ARPAV, che sono le più precise”. Con questo consiglio anche l’assessore regionale all’Ambiente e alla protezione civile Gianpaolo Bottacin interviene sul tema dell’attendibilità dei siti contenenti previsioni Meteorologiche che, “a volte diffuse in ...

Maltempo Veneto : migliora il Meteo - ancora disagi sull’autostrada A4 : Non si è ancora normalizzata del tutto la viabilità sulla rete autostradale di Autovie Venete. Al momento si registrano lunghe code in A4 fra Redipuglia e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia, e in A23 fra Udine Sud e il Bivio A4/A23 di Palmanova. Le condizioni meteorologiche, invece, sono in netto miglioramento: gli operatori di Autovie hanno liberato l’autostrada dalla neve con gli appositi treni di lame. Questa sera, dalle ore ...

Allerta Meteo Veneto : vento forte sulle coste e rischio neve anche in pianura : vento forte sulle coste, precipitazioni nevose anche a quote molto basse e pioggia mista a neve in pianura: è quanto prevede il Centro Meteorologico Arpav per le prossime ore in Veneto. Il Centro decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte sul litorale Veneto sino a domani e avvisa del rischio di nevicate, su tutta la pianura veneta, a partire dalla mezzanotte di oggi sino alle ore 16 di ...

Radar Meteo Veneto : Radar Meteo Veneto per conoscere la situazione Meteo e i fenomeni in atto sui settori del Nord Est e delle Venezie

Allerta Meteo Veneto : rischio valanghe su tutto il territorio montano : Allerta per rischio valanghe in Veneto. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato “la fase operativa di attenzione per rischio valanghe su tutto il territorio montano, riconfigurabile a livello locale in stato di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza“. Il manto nevoso, infatti – spiega il centro funzionale – si è notevolmente ...

Meteo - Arpa Veneto : a Belluno febbraio 2018 più freddo del normale : febbraio 2018 è risultato più freddo del normale (soprattutto in quota) e meno soleggiato ma anche meno piovoso/nevoso: lo ha rilevato Arpa Veneto in riferimento alla provincia di Belluno. L’ultimo mese dell’inverno Meteorologico (per la Meteorologia la primavera inizia il 1° marzo) ha presentato di nuovo caratteri prettamente invernali, specie a fine mese, dopo un gennaio interlocutorio e relativamente mite, che aveva fatto seguito ad un ...

Maltempo Veneto : pioggia in tutta la regione - situazione Meteo in miglioramento : In tutto il Veneto si registra pioggia debole dalla mattina: segnalato anche nevischio tra veronese e il bellunese. Non si registrano disagi alla viabilità stradale o alla circolazione dei treni. La situazione meteo tende al miglioramento nel tardo pomeriggio e nella serata. L'articolo Maltempo Veneto: pioggia in tutta la regione, situazione meteo in miglioramento sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo Veneto : fase di attenzione per nevicate e gelate al suolo : E’ stata diffusa dalla Protezione civile del Veneto, in base alle previsioni Meteorologiche dell’Arpav, la fase di attenzione per nevicate e gelate al suolo, valida dal pomeriggio fino alla mattinata di domenica 4 marzo. Sul territorio regionale sono attese precipitazioni sparse, in prevalenza piovose in pianura, a tratti di pioggia mista a neve sulla pianura occidentale nel pomeriggio di oggi, e gelate notturne nelle prossime due ...

Allerta Meteo Veneto : criticità per gelo e neve anche domani 2 Marzo : neve e gelo in Veneto anche domani: la fase più intensa è prevista tra giovedì e le prime ore di venerdì 2 Marzo. Il Centro decentrato della Protezione civile del Veneto, in considerazione delle previsioni Meteorologiche diffuse dal centro Arpav di Teolo che segnalano nevicate e gelate in particolare in pianura, invita tutti gli enti interessati ad attivarsi con mezzi e materiali per garantire viabilità e sicurezza. Lo stato di attenzione ...

Allerta Meteo Veneto : niente scuole chiuse domani 1° Marzo a Verona - pronte le squadre di protezione civile : domani, giovedì 1° Marzo, le scuole nel comune di Verona non saranno chiuse, in quanto le previsioni Meteo indicano nevischio nella mattinata, seguito da deboli nevicate nel pomeriggio: lo si è deciso in Prefettura nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza sull’emergenza freddo. Maggiori criticità potrebbero verificarsi per l’immediata formazione di ghiaccio dovuta alle basse temperature. Anche le squadre della ...

Allerta Meteo Veneto : neve fino in pianura - attesi accumuli di 5-10 cm : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un’Allerta Meteo, un Avviso di Condizioni Meteo Avverse per Nevicate in pianura dalla mattinata di giovedì 1 marzo alla serata di venerdì 2. Le previsioni Meteo indicano la possibilità di estese nevicate fino in pianura, con accumuli più consistenti nelle zone centro occidentali e meridionali, nonché sulla fascia pedemontana centro occidentale. Nel corso ...

Allerta Meteo Veneto : arriva la neve - dichiarato lo stato di attenzione : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio, sulla base delle previsioni Meteo elaborate dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per neve, da riconfigurare, a livello locale, in pre allarme o allarme a seconda dell’intensità delle nevicate, dalla mezzanotte di domani alle 14 di venerdì 2 marzo 2018. In considerazione della prevista ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo il “Burian” - un’ondata di freddo siberiano : E’ in arrivo anche in Veneto una ondata di freddo siberiano. Il Centro decentrato della Protezione civile regionale, viste le previsioni Meteo del centro Arpav che segnalano un significativo abbassamento delle temperature in Veneto da domenica sino a tutta la giornata di mercoledì 28, accompagnato anche da forti venti nordorientali in particolare nelle giornate di domenica e lunedì, avverte tutti gli enti interessati ad attivare le misure di ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per neve e vento in pianura : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avvisi emessi dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto oggi alle ore 13, che prevedono fino a lunedì venti tesi e a tratti forti da nord-est e per la giornata di domenica 25 febbraio la possibilità di caduta di qualche fiocco di neve anche in pianura, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza ...