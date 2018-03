Meteo | assessore veneto | per attendibilità usate il sito dell' Arpav

Meteo Veneto - assessore : le previsioni ARPAV “sono le più precise” : “Per avere le risposte più attendibili c’è una soluzione molto semplice: utilizzare le previsioni Meteo fornite da ARPAV , che sono le più precise“. Con questo consiglio anche l’ assessore regionale all’Ambiente e alla protezione civile del Veneto Gianpaolo Bottacin interviene sul tema dell’attendibilità dei siti contenenti previsioni Meteo rologiche che, a volte diffuse in maniera imprecisa, recano danno non ...

Falsa Allerta Meteo “rossa” in Liguria - l’assessore Giampedrone annuncia esposto : “Non si scherza sulla vita delle persone” : “sulla vita delle persone e sulle allerte Meteo, che sono di diretta competenza regionale, è vietato scherzare, in particolare modo in Liguria. Ci muoveremo legalmente per tutelare i cittadini e il nostro lavoro contro chi fa del terrorismo sul Meteo“: lo ha dichiarato l’assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, in riferimento alla scelta di un sito Meteo di pubblicare un post in cui si ...