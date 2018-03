“Me lo ha detto prima di morire” Isola dei Famosi | le parole choc Solo dopo l’ultima

“Meghan è incinta!”. Quarto Royal Baby a palazzo. A sparare l’indiscrezione come se nulla fosse è la Markle. Le sue parole non hanno lasciato spazio a interpretazioni e il gossip è esploso : “Harry lo aveva detto…” : Insomma, a Buckingham Palace è tempo di nascite. A breve il mondo accoglierà il terzo Royal Baby che presumibilmente nascerà prima delle nozze di Meghan Markle e Harry. Tutti si stanno chiedendo se la futura coppia di sposini ha già pensato ad allargare la famiglia, che si deve ancora legalmente formare. Se qualcuno pensa che è un po’ prematuro e che i due magari aspetteranno un pochino, sbaglia alla grande. Nonostante le voci di ...

Rifiuti Napoli - Passariello : “Meloni ha visto i video di Fanpage e mi ha detto ‘vai avanti'”. Ma lei smentisce : “E’ falso” : Luciano Passariello dice di avere l’appoggio di Giorgia Meloni nonostante l’inchiesta della Procura di Napoli su presunti illeciti nell’aggiudicazione delle gare d’appalto della società partecipata Sma Campania in cui il consigliere della Regione Campania risulta indagato, ma la leader di Fratelli d’Italia smentisce. “Giorgia Meloni? Ha visto i video e mi ha detto: ‘vai avanti'”, riferisce Passariello ...

“Me l’ha detto prima di accettare” - Laudoni a Uomini e Donne : la rivelazione choc della sua storica ex Valentina Vignali. La cestista non ha preso bene questa avventura di Stefano e decide di confessare un episodio che farà molto discutere : La notizia era trapelata, ora invece è confermata. Stefano Laudoni è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il giocatore di basket salirà al Trono di Maria De Filippi dopo la scelta di Niccolò Brigante. Nel frattempo l’ex fidanzata di Laudoni, Valentina Vignali, ha pubblicamente messo in guardia tutte le corteggiatrici che andranno nel programma Mediaset per corteggiare il suo ex fidanzato, visto che lei c’è passata… A Casa ...

“Meglio uno scudetto a Napoli che 30 altrove” - Carnevale sa cosa vuol dire… : Andrea Carnevale è stato uno degli eroi del Napoli che fu di Maradona. L’ex calciatore, attualmente dirigente dell’Udinese, ha parlato a Radio Kiss Kiss della corsa scudetto con la Juventus: “Meglio vincere uno scudetto a Napoli che 30 in altri posti. Noi abbiamo festeggiato per mesi quei titoli. Non dimenticherò mai quello che ha fatto per noi il popolo napoletano, quest’anno nessuna squadra più del Napoli merita di ...

Isola dei famosi : in nomination Gaspare - Paola Di Benedetto e Franco Terlizzi - ecco il “Mejor” e il “peor” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la quinta puntata di martedì 20 febbraio e quali il “migliore” e il “peggiore”. Niente più suddivisione dei naufraghi in due gruppi ma tutti insieme riuniti sulla stessa Isola. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Amaurys Perez, […] L'articolo Isola dei famosi: in ...

“Me l’ha strizzata e mi ha detto maiale grasso”. Choc nel mondo dello spettacolo. Nel bel mezzo dell’evento - proprio lui si avvicina alla splendida star e dà vita al momento più trash della storia. Presenti sconvolti : Il mondo della moda può essere spietato. Tutti sappiamo come le modelle siano sottoposte a pressioni di ogni tipo per eguagliare modelli di bellezza delle volte irraggiungibili. Ma se a questo uniamo le difficoltà dei rapporti interpersonali legati alle molestie diventa un incubo. In questi ultimi giorni è esploso un nuovo scandalo che ha visto al centro la denuncia della super modella Kate Upton nei riguardi di Paul Marciano, i ...

Callejon : “Meritiamo lo scudetto. Speriamo di festeggiare alla fine” : José Maria Callejon, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. L’esterno spagnolo ha esordito parlando del mercato appena conclusosi: “Il mercato è così, vanno e vengono nomi. Se non è arrivato nessuno pazienza, siamo una squadra forte e restiamo comunque forti così. Per me è una cavolata […] L'articolo Callejon: “Meritiamo lo scudetto. Speriamo di ...