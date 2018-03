Maxi taglio alle bollette | luce -8% | gas -5 | 7%

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) “La riduzione delle tariffe energetiche è importante per le famiglie, ma anche per il contenimento dei costi delle imprese“. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’annuncio dell’Authority per l’Energia sul ribasso delle tariffe anche nel secondo trimestre dell’anno da aprile a giugno con un calo del 5,7% del gas mentre quelle elettriche scendono dell’8%. Il contenimento della spesa energetica ha un doppio effetto positivo per la ripresa perché – sottolinea la Coldiretti – aumenta il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma riduce anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare. Il costo dell’energia – conclude la Coldiretti – si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda le attività agricole, ma anche la trasformazione, la conservazione degli alimenti. L'articolo-8%, gas -5,7% sembra ...