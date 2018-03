Matteo Salvini | una voce dentro la Lega | ' Attento Matteo | Di Maio kamikaze ti vuole

Claudio Amendola elogia Matteo Salvini : "Politico più capace degli ultimi 20 anni" : Il popolare attore romano Claudio Amendola, storicamente uomo di sinistra, durante una puntata dell'Aria che tira su La7 fa un'affermazione che ha dell'incredibile: "Matteo Salvini è il politico più capace degli ultimi 20 anni". L'elogio di Amendola non è sfuggito al leader della Lega, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un estratto della puntata dell'Aria che tira commentando: "I complimenti da chi ha sempre votato ...

GOVERNO - LUIGI DI MAIO “IO PREMIER”/ Matteo Salvini - accordo con fronda M5s : “programmi - no poltrone” : GOVERNO, duello e dialogo tra Salvini e Di MAIO: M5s, “a noi il PREMIER”, replica il leader Lega “dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Matteo Salvini : "Non mi ci vedo a fare il ministro di Luigi Di Maio" : "Non mi vedo a fare il ministro di un governo Di Maio". Lo ha affermato Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva a che punto fossero le trattative per il nuovo governo. "Il centrodestra ha preso più voti e ritengo che il candidato presidente del Consiglio debba essere del centrodestra. Se no qui si fa la figura del gambero... Siamo generosi ma non fino a questo punto", ha aggiunto il leader della Lega.

Matteo Salvini - l'avvertimento a Luigi Di Maio : 'Voglio vedere dove trova 90 voti' : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si ferma il braccio di ferro dopo scontro di ieri sulla scelta del premier. Dopo che dai grillini era arrivato il diktat: 'O Di Maio premier o niente governo', ...

"Sospendiamo tutti gli sbarchi sulle coste italiane". La proposta di Matteo Salvini per rispondere alla minaccia jihadista : Sospendere tutti gli sbarchi sulle coste italiane. È la soluzione che in questa fase di alta minaccia terroristica sull'Italia propone il leader della Lega, Matteo Salvini."Il rischio terrorismo è altissimo: dopo gli arresti e la denuncia di Frontex sulla possibilità che ci siano infiltrati tra chi sbarca, chiediamo un intervento immediato, un controllo ferreo di tutti i nostri confini via mare e terra e la sospensione di ...

Matteo Salvini : 'Gentiloni? Un governo scaduto che continui a fare scelte è una cosa da matti' : 'Mi dicono che un governo scaduto e senza voti continui con grandi infornate di nomine e di promozioni a fare scelte nei ministeri , nelle burocrazie, nelle società, in Rai. Una cosa da matti '. ...

Matteo Salvini : 'Se Luigi Di Maio si allea con il Pd - auguri' : Per una intesa con il Movimento 5 stelle 'ci sono tre parole chiave: lavoro, tasse e sicurezza. Io credo che anche ai 5 stelle possa interessare un dialogo su questi temi. Credo che alcuni dei nostri ...

Matteo Salvini : "Se Di Maio insiste - non se ne fa niente" : 21.30 - La replica di Luigi Di Maio alle dichiarazioni di Matteo Salvini uscite nel pomeriggio non si è fatta attendere. Intervenuto brevemente durante l'edizione serale del TG1, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito ancor più chiaramente la propria opinione su quello che dovrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio: sé stesso.Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini ...

Augusto Minzolini sul partito unico : 'Quei voti possono sfuggire al centrodestra. Matteo Salvini si pone il problema' : O, secondo un altro punto di vista, un atto di 'cannibalismo' da parte di Matteo Salvini , che sfrutterebbe le stellette di leader di centrodestra per mettersi a capo di una formazione politica in ...

Luigi Di Maio - la dura risposta a Matteo Salvini : 'Io ho preso il 32% - il governo sia espressione della volontà del popolo' : Un brusco stop. Una doccia gelida, per il leader grillino Luigi Di Maio , che in mattinata - e in buona sostanza - ha affermato: ' O io premier o niente '. A rispondergli, infatti, è Matteo Salvini , ...

Luigi Di Maio - ecco la lista dei ministri del governo con Matteo Salvini : a lui l'Interno : Pezzo dopo pezzo, l'ipotesi di un governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega sta diventando sempre più concreta. Già nelle scorse ore sono arrivati i primi segnali di fiducia reciproca. Da un lato ...

Matteo Salvini : 'Incontro con Luigi Di Maio sarà settimana prossima' : "settimana prossima ci vedremo con Luigi Di Maio in campo neutro, ci troveremo o alla Camera o al Senato". Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini. Parlando di consultazioni, ha poi ...

Matteo Salvini - Luigi Di Maio e Roberto Fico (e le loro compagne) fotografati su Chi : Sono gli uomini politici del momento, i protagonisti di un possibile asse Lega-Movimento 5 Stelle che potrebbe dare il via al sospirato nuovo governo.Stiamo parlando di Matteo Salvini, segretario della Lega, Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni politiche, e Roberto Fico, appena eletto nuovo presidente della Camera.prosegui la letturaMatteo Salvini, Luigi Di Maio e Roberto Fico (e le loro compagne) ...

Matteo Salvini - arriva lo stop grillino per palazzo Chigi : 'O Di Maio premier o niente governo' : ... 'Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier - ha detto - non eletto dai cittadini, determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica'. Secondo Bonafede gli elettori hanno già ...