Matteo Richetti | l' allarme del renziano al Pd | ' Avanti così e ci estinguiamo'

Matteo Richetti : "Il Pd rischia l'estinzione - servono le primarie" : "Il Pd rischia l'estinzione" e partecipare al governo "sarebbe residuale sul piano dei numeri e non farebbe fare al Pd la cosa più utile. La traversata nel deserto, una vera e propria ricostruzione del partito". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, Matteo Richetti. "Sia il M5S che la Lega usano il Pd per mandarsi i messaggi - riflette - trovo aberrante pensare che, se il M5S non trova i voti della Lega, noi dobbiamo ...