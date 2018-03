Massoneria - il Gran Maestro : 'Proposta legge contro di noi sarebbe fascismo' : Recentemente il senatore del Movimento 5 Stelle Elio Lannutti ha sostenuto di voler presentare una proposta di legge contro l'influenza della Massoneria sulla politica. Lannutti ha dichiarato la sua intenzione durante un'intervista andata in onda su 'Radio Cusano Campus', l'emittente dell'Università Niccolò Cusano di Roma. Andando maggiormente nello specifico, la proposta di legge presentata dal politico dei 5 Stelle vieterebbe ai massoni ...

Massoneria - viaggio nella loggia del Grande Oriente : ‘Qui niente politica’. Ma c’è l’uomo di Fi : ‘È il nostro candidato’ : “Noi bandiamo il dogma e coltiviamo il dubbio. Sono due gli argomenti di cui non parliamo mai: la politica e la religione“. Così parlò il libero muratore seduto sullo scranno di uno dei piccoli templi celati nella pancia di via Pirelli 5, a Milano. È qui, a due passi dalla stazione centrale, che ha sede la loggia del Grande Oriente d’Italia , la principale obbedienza del Paese. “Perché non parliamo di politica e ...