Maserati Levante Trofeo | ora c' è un otto cilindri da 590 Cv nel cofano del Suv italiano

Maserati Levante Trofeo - una tempesta da 300 orari : ...di Modena sapevano che i parametri della trasmissione sono abbondantemente in grado di assecondare l'incremento di potenza e sapevano anche che Maserati può contare sui motori migliori al mondo. ...

Maserati Levante Trofeo V8 debutta al Salone di New York 2018 - Ufficiale : Da notare la presenza della nuova modalità Corsa con funzionalità Launch Control che va ad affiancarsi alle modalità già esistenti , Normal, I.C.E., Sport e Off Road, migliorando la risposta del ...

Maserati Levante - Non chiamatela GTS : è la Trofeo la Suv più veloce del Tridente : La Maserati allarga la gamma della Levante presentando al Salone di New York la Levante Trofeo. Quella che si pensava potesse essere la GTS è in realtà qualcosa di ancora più aggressivo rispetto alla corrispondente versione della Quattroporte e segna nuovi record nella storia del Tridente. La produzione sarà avviata in estate e inizialmente le vetture saranno destinate agli Stati Uniti, al Canada e ad altri mercati extra-europei, a un prezzo ...

Maserati Levante : un teaser anticipa importanti novità per il Salone di New York 2018 : Chi ha seguito le cronache del mondo delle quattro ruote in queste ultime settimane già saprà di cosa stiamo parlando. Al Salone di New York 2018 è attesa, infatti, la presentazione del nuovo ...

Maserati Levante - Ipotesi GTS a New York : "Una nuova tempesta sta arrivando". questo lo slogan scelto dalla Maserati per il teaser della Levante, che sarà presentata al Salone di New York. Non esistono ulteriori descrizioni se non l'immagine del tre quarti anteriore della Suv italiana.Aspettando il V8. L'Ipotesi più probabile, basandosi anche sulle numerose foto spia dei mesi scorsi, è che la Maserati sia pronta a presentare l'attesa Levante GTS motorizzata con il V8 biturbo ...