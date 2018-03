Mario Monti | ' Sono sempre stato contro i governi tecnici'

Mario Monti non chiude a un governo 5 Stelle : "Votare la fiducia? Dipende dal programma" : Votare la fiducia a un governo 5 Stelle? "Dipende dal programma che i 5 Stelle presenteranno al Parlamento", ha detto l'ex premier a 'Otto e mezzo' su La7. "Lo scenario peggiore - ha sottolineato - sarebbe tornare alle nuove elezioni, non sarebbe produttivo. Ma non dimentichiamo che tra un anno ci sono già delle nuove elezioni, le europee".Quanto ad un'ipotetica alleanza M5S-Pd per Monti "è auspicabile un governo 5 Stelle-Pd se ...