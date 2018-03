Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci | dolce attesa alle Maldive

La vera storia di Mariano Di Vaio - re degli influencer : Il pezzo è uscito sul numero di Vanity Fair in edicola dal 28 febbraio A un certo punto sparisce. Cellulare staccato, non si trova. Il golf club di Perugia è immerso in un sole pallido, sul green soffia un vento gelido, lui si è fermato fuori a «fare due buche», noi ci siamo rifugiati dentro. Passano i minuti. Marketing Specialist e Press Office sono sempre meno calmi. Si cerca la Range Rover: c’è, non può essere lontano. Si va a controllare ...

Mariano Di Vaio ancora papà : con la moglie Eleonora aspetta il secondo figlio : Congratulazioni a Mariano Di Vaio che presto sarà papà bis! Il super influencer e imprenditore ha annunciato la lieta notizia sulle pagine di Vanity Fair, che per l’occasione ha dedicato a Mariano e alla moglie Eleonora Brunacci un servizio fotografico che vedrai prossimamente in edicola. ph: via ufficio stampa “Sono emozionatissimo perché arriverà una bellissima sorpresa, diventerò genitore per la seconda volta – ha detto ...

