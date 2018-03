MARGHERITA GRANBASSI “È iniziata male ma da buona sportiva non mollo” Celebrity

MARGHERITA GRANBASSI a Celebrity Masterchef : «La mia nuova pedana è la cucina» : Una delle fiorettiste più forti di tutti i tempi si è tagliata un dito. No, non era sulla pedana di scherma, ma davanti ai fornelli, ad affettare gli ingredienti per il suo piatto forte: risotto con mele e salsiccia. Per la cronaca, il risotto è stato stroncato dal giudice Antonino Cannavacciuolo, ma Margherita Granbassi si è messa un cerotto, e nella sfida successiva si è conquistata il grembiule bianco. L’ex schermitrice italiana, 38 anni, ...