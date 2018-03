Marco Travaglio avverte i 5 stelle | Silvio Berlusconi è un criminale | difficile

Il grillino Di Battista a libro paga di Marco Travaglio. Beccato e... clamoroso : per cosa si fa dare i soldi : ... ha annunciato sul suo profilo Facebook che andrà via sei mesi, dal primo giugno fino a dicembre: viaggerà, California, Messico e Guatemala 'per raccontare le periferie del mondo'. Partirà con la sua ...

Cosa ha detto Marco Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma "In Mezz’ora in più", Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell’elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati, anche con il voto del Movimento 5 stelle, come presidente del Senato, dopo che la giornalista gli ha ricordato tutte le volte che l’ha duramente criticata in televisione. Alla domanda se si pente di averla ...

Marco Travaglio : "Elisabetta Casellati è la quintessenza della casta che la Lega e i 5 stelle volevano cancellare" : "Elisabetta Casellati è la quintessenza della casta che Lega e Movimento 5 stelle volevano cancellare". Lo ha detto Marco Travaglio intervistato da Lucia Annunizata a Mezz'ora in più su RaiTre parlando dell'elezione della senatrice di Forza Italia alla seconda carica dello Stato."Fosse per me - ha continuato Travaglio - la Casellati non farebbe nemmeno l'amministratore di condominio. Casellati è in assoluto impresentabile, ...

Marco Travaglio - il terrore puro : 'Se si fa il governo M5s-Lega - Di Maio verrà linciato in piazza' : Un atto di fede. Marco Travaglio , che dal 5 marzo sul Fatto quotidiano tira l'acqua al mulino di un governo M5s-Pd pur di non dovere chiudere un occhio su Silvio Berlusconi alleato di governo dei 5 ...

Marco Travaglio contro Elisabetta Casellati - la lite a Otto e Mezzo sui processi di Berlusconi : In passato Maria Elisabetta Alberti Casellati, candidata del centrodestra alla presidenza del Senato, si è scontrata con Marco Travaglio durante una puntata di Otto e Mezzo su La7. Oggetto del duello il processo Mediatrade e la condanna di Silvio Berlusconi.Dopo un lungo batti e ribatti e varie interruzioni, Travaglio ha sbottato: "Mi dispiace ma chiudo qui. È impossibile restare, qui non si può interloquire. Ogni frase viene interrotta dalla ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dal pm Zucca e il G8 al “reato di solidarietà” contro le Ong : È vero che il procuratore generale di Genova Enrico Zucca ha esagerato – e, per questo, va punito – avendo paragonato i torturatori italiani della Diaz e di Bolzaneto al G8 di Genova del 2001 a quelli egiziani che hanno torturato e ucciso Giulio Regeni? E’ vero, poi, che la procura di Catania ha introdotto addirittura il reato di solidarietà per punire una povera Ong spagnola, la ProActiva Open Arms, colpevole soltanto di aver ...

Augusto Minzolini sfotte Marco Travaglio : 'Il giorno in cui gli verrà un coccolone' : Di fatto - prosegue Minzolini -, accettare quella che per quel mondo è una provocazione , un po' come la scena di anni fa in cui il Cav pulì con il fazzoletto, prima di sedersi, lo sgabello dove si ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : come andò veramente nel 2013 tra Bersani e i Cinque Stelle : E’ vero che l’Istat segnala un nuovo boom dell’occupazione e che quindi il Jobs act di Matteo Renzi ha portato buoni risultati in termini di lavoro all’Italia? E’ vero che, Cinque anni fa, nel marzo 2013, fu per quella diretta streaming alla Camera tra i Cinque Stelle – rappresentati da Roberta Lombardi e Vito Crimi – e Pierluigi Bersani che non nacque un’intesa fra i loro partiti e che, dunque, ...

Marco Travaglio da Massimo Giletti - la menzogna su Silvio Berlusconi : 'Spero che la pianti con la politica - così...' : Eppure, quando Giletti chiede al direttore se questo sarà l'ultimo libro su Berlusconi, Travaglio risponde: 'Spero che la pianti , di fare politica, ndr , così la pianto anche io'. Una menzogna a ...

Non è l'Arena - ospiti e anticipazioni 18 marzo : Giletti intervista Marco Travaglio : Lo streaming della puntata di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera Tra gli ospiti per parlare della situazione politica ...

Non è l’arena/ Anticipazioni e ospiti 18 marzo : intervista a Marco Travaglio - il punto dopo il voto : Non è l'arena torna in onda oggi, domenica 18 marzo, in prima serata su La7: Massimo Giletti intervista Marco Travaglio e fa il punto sul Governo a due settimane dal voto.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:30:00 GMT)

Anticipazioni Non è L’Arena del 18 marzo - La7 : faccia a faccia con Marco Travaglio : Le Anticipazioni di Non è L’Arena su La7 annunciano un faccia a faccia con Marco Travaglio e Massimo Giletti. Cosa accadrà in studio? Quali saranno i temi dell’intervista? La puntata, in onda domenica 18 marzo 2018 dalle 20:30 circa, sarà incentrata sulla politica e l’attualità. Ecco gli altri ospiti di Non è L’Arena e i vari temi di discussione. Domenica sera torna #nonelarena. Non mancate all'appuntamento con ...

Marco Travaglio da Lilli Gruber : 'Luigi Di Maio non governa per diritto divino. Deve darsi una mossa per trovare un'alleanza' : Marco Travaglio , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 , attacca duramente Luigi Di Maio : 'Gli ho dato una botta', precisa subito, 'perché è arrivato primo ma continua a parlare come se ...

Marco Travaglio : "Di Maio non rifaccia l'errore di Bersani" : Luigi Di Maio non rifaccia l'errore che fece Pierluigi Bersani dopo le elezioni del 2013 e chieda al Pd e Leu i voti per formare un governo. È quanto sostiene Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, nel suo editoriale in prima pagina dal titolo "Gli opposti cretinismi".Travaglio spiega ai 5 stelle, che hanno preso il 32,7% alle elezioni del 4 marzo, come costruire una maggioranza del 50% più uno.Bisogna costruirla: non ...