Marco Baldini è stato assolto dall' accusa di ricettazione

Accusato di ricettazione per un assegno : assolto il presentatore Marco Baldini : assolto con la formula «perché il fatto non costituisce reato» il processo che vedeva imputato il presentatore tv, Marco Baldini. L'accusa nei suoi confronti era di...

Selvaggia Lucarelli vs Marco Baldini/ The Match - video : “Chi soffre di ludopatia è tendenzialmente bugiardo” : Selvaggia Lucarelli contro Marco Baldini a The Match: “Chi soffre di ludopatia è tendenzialmente bugiardo”. Andrea Scanzi è il conduttore del programma televisivo in onda su canale Nove(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:24:00 GMT)

Linus/ Quei 100 mila euro prestati a Marco Baldini e mai restituiti... ('90 Special) : Linus, il direttore di Radio Deejay ospite da Nicola Savino per il grande finale della trasmissione che ha ripercorso in varie tappe i mitici anni novanta. ('90 Special)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:07:00 GMT)

Marco Baldini e la fidanzata Aurora/ Nuova vita tra amore e critiche : Aldo Grasso - “in tv fa danni” : Marco Baldini e la fidanzata Aurora: Nuova vita tra amore e critiche. Aldo Grasso: “Meglio non invitarlo in tv, fa danni”. Intanto la coppia prova ad avere un figlio...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:08:00 GMT)

Marco Baldini : "In passato Linus mi prestò 100 milioni di lire - non li ho mai restituiti" : "In passato Linus mi prestò 100 milioni di lire, non li ho mai restituiti". Così Marco Baldini, ospite del programma di Peter Gomez, 'La Confessione', su canale Nove, torna a parlare dei suoi problemi legati al gioco d'azzardo. "Guadagnavo più di 10 milioni di euro - confessa nell'intervista che andrà in onda stasera -. Ma i soldi, a causa di questo brutto vizio, li ho sempre visti passare. Persi 40 milioni di lire su ...

La Confessione - Marco Baldini a Peter Gomez : “Linus mi prestò 100 milioni di lire e non li ho mai restituiti” : “Linus mi prestò 100 milioni di lire e non li ho mai restituiti”. Lo racconta Marco Baldini, ex deejay e spalla di Fiorello, nel corso de La Confessione a Peter Gomez, in onda sul canale NOVE da stasera, venerdì 16 febbraio, alle 23.00. Il deejay toscano, noto per aver inventato numerosi programmi radiofonici in molte tra le radio più famose d’Italia, da Radio Deejay a Rai Radio 2, accetta di parlare del suo demone più insidioso, il vizio ...

La confessione - Marco Baldini e il gioco d’azzardo : ‘Mai restituto 100 milioni a Linus’ : “Linus mi prestò 100 milioni di lire e non li ho mai restituiti”, ammette Marco Baldini, ex deejay e spalla di Fiorello, nel corso de La confessione a Peter Gomez, che torna in onda sul canale NOVE da venerdì 16 febbraio alle 23. LEGGI: L’ex moglie di Marco Baldini: ‘Ha rovinato tutto quello che aveva’ Durante la sua carriera, in radio e tv, il popolare speaker rivela: “Ho guadagnato più di 10 milioni di euro. ...

