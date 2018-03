Manuel e il «suo» Nepal in tandem

Vincitore Sanremo Young/ Elena Manuele conquista il primo posto : quale sarà il suo futuro? (La finalissima) : Vincitore Sanremo Young, Elena Manuele si aggiudica la prima edizione del talent show di Rai 1: ecco le sue prime dichiarazioni durante la premiazione.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 20:06:00 GMT)

Elena Manuele e il suo futuro dopo la vittoria a Sanremo Young : Sanremo Young, trionfa Elena Manuele: ad agosto canterà all’Arena di Verona Si è conclusa ieri sera la prima edizione di Sanremo Young. Il “Ti lascio una canzone” in salsa sanremse ha incoronato la sua trionfatrice, che non è Antonella Clerici tornata in prima serata dopo Standing Ovation, bensì Elena Manuele. Quindici anni, arriva da San Gregorio di Catania e frequenta il secondo anno del liceo linguistico a Catania. Si da ...

Cara Antonella Clerici - serviva un alto talent? Bello 'Ossigeno' di Manuel Agnelli - Rai 3 non guardi i suoi ascolti : È partito su Rai 3 Ossigeno , il primo programma Rai di Manuel Agnelli. Su Rai 1, invece, prosegue Sanremoyoung condotto da Antonella Clerici. Alessandra Comazzi li ha visti per La Stampa , ecco che ...

Manuel Agnelli porta il suo “Ossigeno” su Rai 3 : ROMA – Da giovedì 22 febbraio, in seconda serata su Rai3, Manuel Agnelli porta il suo “Ossigeno”. Un viaggio sorprendente attraverso le connessioni tra la parola scritta e cantata, le immagini, il ricordo, le storie personali. Cinque puntate in seconda serata, costruite attorno a temi ispirati dai protagonisti in studio, con l’obiettivo preciso e dichiarato di […] L'articolo Manuel Agnelli porta il suo “Ossigeno” su Rai 3 sembra essere il ...

EManuel Lo/ L’ex coreografo di Amici compagno di Giorgia - al suo fianco a dispetto di ogni differenza : Emanuel Lo, coreografo, ballerina e musicista dal 2004 legato sentimentalmente alla cantante Giorgia: il suo ricco curriculum e le loro collaborazioni artistiche.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Da X Factor a Rai3 - Manuel Agnelli avrà un programma tutto suo : Dopo aver ricoperto il ruolo di giudice a X Factor , ora Manuel Agnelli ha un programma tutto suo su Rai3. Dal prossimo 15 febbraio, Manuel Agnelli sarà alla conduzione di Ossigeno , programma ...

Uomini e Donne oggi - Manuel Vallicella apre il suo negozio : c’è anche Giulia De Lellis : Uomini e Donne oggi: Manuel Vallicella inaugura il suo negozio di tatuaggi, il messaggio di Giulia De Lellis Grande traguardo, dopo Uomini e Donne, per Manuel Vallicella che ha aperto il suo negozio di tatuaggi e piercing. Sappiamo bene che questo settore rappresenta per lui una delle sue passioni. Impossibile non notarlo, visto i molteplici tatuaggi […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Manuel Vallicella apre il suo negozio: c’è anche ...