Manifesto sulla BPCO | una gestione ottimale della patologia

(Di giovedì 29 marzo 2018) Questo post è a cura del Dr. Salvatore D'Antonio - Pneumologo, presidente Associazione Italiana PazientiOnlusRecentemente è stato sottoscritto e pubblicato dall'Associazione Italiana PazientiOnlus e 7 società scientifiche un– finalizzato a UNA-, che viene in parte riportato in questo articolo.La Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (), comunemente nota anche come "bronchite cronica", oggi quarta causa di morte nel mondo (3 milioni di decessi per anno , 4 morti al minuto), si avvia a diventare entro il 2020 la terza causa a livello globale con una previsione di 6 milioni di morti. Secondo i dati ISTAT, lacolpisce in Italia il 5,6% delle persone adulte, con stime che vanno dai 3 ai 6 milioni di persone, con tassi di incidenza più elevati nelle regioni ...