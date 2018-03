Maltrattamenti all' asilo | maestra patteggia e i genitori insorgono | Pena troppo

Maltrattamenti choc alla convivente - il 29enne resta in cella : La frase su Pamela? Non era per minacciare ma per dire che chi ha a che fare con quel mondo può finire in situazioni drammatiche». Il 29enne si trova in carcere a Montacuto di Ancona. Picchia la ...

Padova : Polizia allontana da casa 50enne per Maltrattamenti in famiglia (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - A questi ultimi, il padre imponeva manifestazioni di amore e di affetto non appropriati, (costringendoli a giocare anche quando, stanchi non volevano più , mordicchiandoli tanto da lasciare dei segni visibili, apostrofandoli, in particolare durante le fasi del gioco, con

Pordenone - percosse e urla all'asilo. I video choc dei Maltrattamenti : percosse, spintoni, urla e comportamenti traumatizzanti per futilissimi motivi, proprio nel luogo in cui i bambini dovrebbero sentirsi protetti e al sicuro: tutto ciò in una struttura privata con ...

TRAPANI : DUE BADANTI ARRESTATE DALLA POLIZIA PER GRAVI Maltrattamenti A UN´ANZIANA. : Insulti, minacce, schiaffi e colpi di bastone in testa, da queste violenze gli agenti della POLIZIA di Stato di TRAPANI hanno salvato, ieri sera, un´anziana, arrestando in flagranza le sue ...

Reiterati Maltrattamenti alla ex compagna - arrestato : I Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di esecuzione di custodia in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Crotone, nei confronti di un operaio ...

Bari - maestre condannate per Maltrattamenti in asilo - il giudice : 'Attentato allo sviluppo dei bimbi' : Spintoni e insulti, imprecazioni, punizioni assurde. Sono veri e proprio maltrattamenti quelli che costano a due insegnanti di un asilo di Santo Spirito , Bari, la condanna a 3 anni e 4 mesi di ...

Maltrattamenti e minacce alla convivente - 40enne di Sondrio nei guai : Maltrattamenti e minacce nei confronti di una donna, un caso a Sondrio. Maltrattamenti e minacce Il 3 febbraio scorso, al termine di approfondite indagini, i Carabinieri della Stazione di Sondrio ...

"Ecco come sono allevati i polli da carne"/ Video - una inchiesta-choc mostra i Maltrattamenti ai pulcini : maltrattamenti e immagini-choc: un Video diffuso dall'associazione Essere Animali ha messo in luce il procedimento attraverso cui si ottiene la carne di pollo che arriva sulle nostre tavole

Roma – Gli agenti della Polizia del commissariato Trastevere di Roma hanno dato il via alle indagini quando, arrivati al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, hanno...

Maltrattamenti alla casa di riposo : "L'ambulanza non la chiamo - tanto muori stasera" : L'attività investigativa ha portato alla luce che la Rsa di Narnali si era trasformata in una sorta di clinica degli orrori con lesioni fisiche e morali. 17 gennaio 2018