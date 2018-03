La giovane premio Nobel per la pace Malala Yousafzai è tornata oggi in Pakistan, per la prima volta dopo che sei anni fa fu gravemente ferita in un attentato rivendicato dai talebani. La notizia è stata data dalla tv Express News di Islamabad .(Di giovedì 29 marzo 2018)

