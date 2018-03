Malala torna in Pakistan | sei anni dopo l attentato ' Un sogno che si realizza'

Malala torna in Pakistan : "Non riesco a crederci - è un sogno" : Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014 e attivista per i diritti delle donne, è tornata in Pakistan, suo Paese natale, da cui era assente dal 2012, quando fu colpita al volto da un proiettile sparato dai talebani. "Non riesco a credere di essere tornata - ha detto la giovane incontrando il premier Shahid Khaqan Abbasi -: ho sempre desiderato muovermi liberamente in Pakistan. Voglio investire nell'istruzione dei bambini".

