Malala: torna in Pakistan 6 anni dopo l'attentato talebano - LaStampa

Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014 e attivista per i diritti delle donne, èta in, suo Paese natale, da cui era assente dal 2012, quando fu colpita al volto da un proiettile sparato dai talebani. "Nona credere di essereta - ha detto la giovane incontrando il premier Shahid Khaqan Abbasi -: ho sempre desiderato muovermi liberamente in. Voglio investire nell'istruzione dei bambini".(Di giovedì 29 marzo 2018)