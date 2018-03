Malala | torna in Pakistan 6 anni dopo l’attentato talebano 

Malala ritorna nella sua patria : visita blindata in Pakistan a sei anni dall'attentato : Ora studia economia, filosofia e scienze politiche all'Università di Birmingham. In patria è ancora minacciata dai circoli islamici radicali contrari all'emancipazione delle donne. Ma la giovane ...

