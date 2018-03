Mafia | legale Riina | non avrebbe mai fatto patti con l’Arma

Mafia : processo trattativa - legale Dell'Utri chiede non doversi procedere per ex senatore : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto" ecco perché "chiedo una sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell'azione penale di fronte a un altro processo" e "solo in subordine, l'assoluzione perché il fatto non sussiste". E' la richiest

Mafia : legale Dell’Utri - nome Berlusconi in intercettazioni partorito da fantasia pm : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) – “Il nome di Silvio Berlusconi” nelle intercettazioni tra il boss mafioso Giuseppe Graviano e il codetenuto Umberto Adinolfi “è il parto della fantasia sia del consulente del pm che del perito della Corte d’assise, come è stato dimostrato in maniera inconfutabile dai nostri consulenti della difesa”. Lo ha detto l’avvocato Giuseppe Di Peri, legale dell’ex senatore ...

Mafia : legale Dell’Utri - nome Berlusconi in intercettazioni partorito da fantasia pm (2) : (AdnKronos) – E oggi l’avvocato lo ha ribadito con forza: “Quelle conversazioni sono viziate dalla consapevolezza di essere intercettati”. “Nonostante questo emerga a chiari toni dalle conversazioni che ho chiesto di trascrivere, il pm si è ostinato a dire che non erano a conoscenza di essere registrati” . Secondo il legale, queste conversazioni” hanno un valore irrisorio e però il pm ha tenuto a ...

Mafia : legale Dell'Utri - nome Berlusconi in intercettazioni partorito da fantasia pm (2) : (AdnKronos) - E oggi l'avvocato lo ha ribadito con forza: "Quelle conversazioni sono viziate dalla consapevolezza di essere intercettati". "Nonostante questo emerga a chiari toni dalle conversazioni che ho chiesto di trascrivere, il pm si è ostinato a dire che non erano a conoscenza di essere regist

Mafia : legale Dell'Utri - nome Berlusconi in intercettazioni partorito da fantasia pm : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Il nome di Silvio Berlusconi" nelle intercettazioni tra il boss mafioso Giuseppe Graviano e il codetenuto Umberto Adinolfi "è il parto della fantasia sia del consulente del pm che del perito della Corte d'assise, come è stato dimostrato in maniera inconfutabile dai no

Mafia : legale Dell'Utri - Riina sapeva di essere intercettato e ha seminato messaggi : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Il boss mafioso Totò Riina, nelle intercettazioni in carcere del 2013, "sapeva benissimo di essere registrato" dalle cimici e "per questo ha parlato con il suo interlocutore, pur sapendo di essere intercettato, e ha seminato messaggi dappertutto per continuare a sosten

Mafia : legale Dell'Utri - Riina sapeva di essere intercettato e ha seminato messaggi (2) : (AdnKronos) - Secondo l'accusa, come ribadito durante la requisitoria, a fine 1993 Marcello Dell’Utri si sarebbe reso disponibile "a veicolare il messaggio intimidatorio per conto di Cosa nostra, ovvero stop alle bombe in cambio di norme per l’attenuazione del regime carcerario. Ciò è avvenuto - ave

Mafia : legale Dell’Utri - Massimo Ciancimino pasticcione e arruffone : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) – “Massimo Ciancimino è un pasticcione, un arruffone, un personaggio istrionico che rappresenta il teste più importante dell’accusa in questo processo, e questo è paradossale, perché sempre in questo processo Ciancimino è accusato di calunnia, oltre che di concorso esterno in associazione mafiosa”. Così, l’avvocato Giuseppe Di Peri, proseguendo la sua arringa difeniva al processo sulla ...

Mafia : legale Dell'Utri - Massimo Ciancimino pasticcione e arruffone : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Massimo Ciancimino è un pasticcione, un arruffone, un personaggio istrionico che rappresenta il teste più importante dell'accusa in questo processo, e questo è paradossale, perché sempre in questo processo Ciancimino è accusato di calunnia, oltre che di concorso ester

Mafia : legale Dell'Utri - anche Grasso si congratulò con Berlusconi per leggi contro boss : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "anche l'exProcuratore capo di Palermo, ex Procuratore antiMafia e da ultimo Presidente del Senato, Pietro Grasso si congratulò con Berlusconi perché ha ritenuto meritoria la sua legislazione antiMafia. Questo è un dato". Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Di Peri, proseg

Mafia : legale Dell'Utri chiede il ne bis in idem - ex senatore non andava processato : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - L'ex senatore di Forza Italia Marcello Del'Utri "non andava neppure processato", "avrei dovuto chiedervi una sentenza di non doversi procedere all'inizio del processo, ma non l'ho fatto". A dirlo ai giudici della Corte d'assise di Palermo è l'avvocato Giuseppe Di Peri,

Mafia : legale Dell’Utri chiede il ne bis in idem - ex senatore non andava processato : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) – L’ex senatore di Forza Italia Marcello Del’Utri “non andava neppure processato”, “avrei dovuto chiedervi una sentenza di non doversi procedere all’inizio del processo, ma non l’ho fatto”. A dirlo ai giudici della Corte d’assise di Palermo è l’avvocato Giuseppe Di Peri, proseguendo la sua arringa difensiva al processo sulla trattativa tra Stato e ...

Mafia : legale Dell'Utri - in Italia maglie troppo larghe per i collaboratori di giustizia : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo in Italia 1.200 collaboratori di giustizia, forse anche 1.300, che incidono molto sull'economia del paese, mentre in America, dove il pentitismo è stato scoperto e utilizzato tanti anni prima, ne avranno forse 30 o 40, non di più. Perché questo? Perché le

Mafia : legale Dell'Utri - subisce segregazione carceraria con quadro clinico devastante : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "La Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo annullerà la sentenza di condanna per Marcello Dell'Utri, proprio come ha già fatto con Bruno Contrada, ma questa sentenza probabilmente arriverà quando Dell'Utri avrà scontato già la sua pena, in condizioni di salu