ilfattoquotidiano

: Mafia Capitale, pg Roma chiede 26 anni e 6 mesi per Carminati e 25 e 9 mesi per Buzzi - Il Fatto Quotidiano - giovannicroce1 : Mafia Capitale, pg Roma chiede 26 anni e 6 mesi per Carminati e 25 e 9 mesi per Buzzi - Il Fatto Quotidiano - Ulissevietato01 : @catirafaella Ha detto la verità. Solo chi non conosce le vicende del PD può dissentire dalla Taverna Vicende sto… - TutteLeNotizie : Mafia Capitale, pg Roma chiede 26 anni e 6 mesi per Carminati e 25 e 9 mesi per Buzzi -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Ventiseie mezzo per Massimoe 25e 9per l’ex ras delle cooperativene Salvatoreper associazione a delinquere di stampo mafioso. Sono le richieste di condanna fatte dal procuratore generale Antonio Sensale nel processo di appelloCapitalr nell’aula bunker di Rebibbia, alla III Corte d’Appello diin cui compaiono 43 imputati. In primo gradosono stati condannati rispettivamente a 20 e a 19di carcere per associazione a delinquere e detenuti dal dicembre del 2014. In quella occasione la Procura aveva chiesto condanne maggiori: 28pere 26e 3per. L’ex ras delle cooperativene, detenuto a Tolmezzo, e l’ex Nar, in carcere a Milano, hanno assistito all’udienza collegati in videoconferenza. L'articolo, pg26e 6pere 25 e 9per...