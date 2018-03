M5s | Travaglio | “Accordo con Lega e appoggio da Berlusconi? Elettori 5 Stelle non

Travaglio tradito da Di Maio Va in crisi dalla Annunziata Puntava a un accordo tra M5s e Pd : Certo che il povero Marco Travaglio deve sperimentare un periodo alquanto difficile dopo l’accordo Salvini - Di Maio per la spartizione dei Presidenti delle Camere che sembra preludere ad un accordo politico sul governo. Ieri da Lucia Annunziata Segui su affaritaliani.it

Cosa ha detto Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma "In Mezz’ora in più", Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell’elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati, anche con il voto del Movimento 5 stelle, come presidente del Senato, dopo che la giornalista gli ha ricordato tutte le volte che l’ha duramente criticata in televisione. Alla domanda se si pente di averla ...

Marco Travaglio - il terrore puro : 'Se si fa il governo M5s-Lega - Di Maio verrà linciato in piazza' : Un atto di fede. Marco Travaglio , che dal 5 marzo sul Fatto quotidiano tira l'acqua al mulino di un governo M5s-Pd pur di non dovere chiudere un occhio su Silvio Berlusconi alleato di governo dei 5 ...

Elezioni - Travaglio a Cappellini : “M5s disse no a Pd nel 2013? Non c’entra nulla con la situazione attuale” : “Non ho affatto rimosso il precedente del 2013, quando i 5 Stelle dissero no a Bersani. Ma non c’entra niente con la situazione attuale”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, risponde a Stefano Cappellini, caporedattore della sezione Politica di Repubblica. E spiega: “All’epoca i due partiti erano arrivati pari col 25,5% ed era assolutamente impensabile che uno dei due chiedesse ...

Elezioni - Cappellini vs Travaglio : “Tua ricostruzione su no del M5s a Pd nel 2013 è singolare”. “Parli di cose diverse” : Polemica concitata a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Stefano Cappellini, capo della redazione politica di Repubblica. La discussione esplode dopo l’intervento di Travaglio, dal quale Cappellini dissente: “E’ una ricostruzione singolare. Il no dei 5 Stelle a Bersani fu legittimo, esattamente come lo è quello attuale del Pd al M5S. Ci vuole, però, un po’ di coerenza e di onestà ...

Quale Governo - Travaglio : “A chi deve guardare Di Maio? Il programma M5s prevede misure tipicamente di sinistra” : “Comporre un Governo è cosa difficile, probabilmente toccherà a Di Maio fare qualcosa”. Così è stata introdotta la diretta organizzata da Loft con Marco Travaglio, Peter Gomez e Antonio Padellaro sul futuro politico del nostro paese. “A chi si dovrebbe rivolgere il M5s? Grillo ha sempre guardato al centrosinistra – spiega il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio -. Poi sono stati abili a dipingersi come né di ...

Quando Travaglio diceva : "M5s e Lega? Impossibile" : 'Un'alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle? La ritengo del tutto impossibile'. Era il 4 maggio del 2017 e si sapeva solo che alla fine della legislatura mancava un anno e che entro la primavera del ...

Elezioni - Travaglio : “Governo M5s-Lega? Improbabile. Di Maio decida dove prendere i voti e faccia la prima mossa” : “Se prima delle Elezioni era improbabile un accordo tra Di Maio e Salvini, dopo le Elezioni lo è ancora di più”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ribadisce l’impossibilità di un governo M5S-Lega. E spiega: “Sparito il polo del centrosinistra, ci sono due poli, quello del M5S e quello del centrodestra a trazione leghista, che si contenderanno per qualche anno i consensi dei cittadini. Soltanto un ...

Elezioni - Travaglio : “Chi ho votato? M5s. Credo sia arrivato il momento di metterli alla prova. Se sarà bluff li saluteremo” : Il direttore del Fato Quotidiano Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo (La7) ha palesato il suo voto: “Il mio voto è irrilevante. Ho votato Movimento 5 Stelle – ha detto – perchè pensavo che si dovesse mettere alla prova un movimento che è stato tenuto a bagno maria per troppo tempo. Bisogna sciogliere questo nodo una volta per tutte. Se non sono in grado li saluteremo, se sono in grado è giusto che i loro elettori li vedano ...

Elezioni - Travaglio : “Reddito di cittadinanza del M5s e abolizione legge Fornero della Lega? Impraticabili - costano troppo” : “È chiaro che la proposta del M5s sul reddito di cittadinanza e quella della Lega sull’abolizione totale della legge Fornero sono Impraticabili, perché costerebbero troppo. Ma qualcosa per queste categorie, che sono le uniche sulle quali si è scaricato tutto il peso della crisi da parte dei governi che l’hanno gestita così male, Lega e M5s dicono di volerlo fare”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto ...

Alessandro Sallusti contro Marco Travaglio : 'Lui è il Do Nascimento del M5s' : 'Altro che pericolo fascismo. Qui siamo alle prese con problemi ben più seri che non affondano le radici nella storia ma nella cronaca, sia politica che meteorologica'. Esordisce così Alessandro Sallusti nel suo editoriale su Il Giornale : nel mirino ci finisce la sindaca di Roma: 'Sì - continua -, questa volta l'incapacità ...

Travaglio : «La sinistra complice di Berlusconi M5s? Errori - ma va messo alla prova» : «I rapporti di Berlusconi con la Mafia? Lo scrive la Cassazione nella sentenza Dell’Utri. Berlusconi viene citato 137 volte. Si racconta di come abbia pagato stabilmente, per vent’anni anni, Cosa nostra. Una sentenza agghiacciante. Se vuole querelare qualcuno, quereli la Cassazione»