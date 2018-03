M5S | nome e simbolo blindati | Tribunale respinge ricorso attivisti

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Lega propone a Berlusconi il nome della Casellati. M5S : ‘Fraccaro a Montecitorio’ : È stata una notte di incontri, dialoghi e tentativi di nuove trattative quella appena trascorsa, dopo il terremoto nel centrodestra che ha in qualche modo sbloccato l’impasse in vista dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato. A palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, si è continuato a oltranza. E anche in mattinata c’è l’ennesimo vertice del centrodestra per cercare di ricomporre la frattura. In ...