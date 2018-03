M5S | legale attivisti | su simbolo perso primo round | non partita

meteoweb.eu

: Battaglia legale su nome e simbolo del M5S: il tribunale di Genova ... - - ITnewsGE : Battaglia legale su nome e simbolo del M5S: il tribunale di Genova ... - - ITnewsGE : Battaglia legale su nome e simbolo del M5S: il tribunale di Genova ... - - ITnewsGE : Battaglia legale su nome e simbolo del M5S: il tribunale di Genova ... - -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Roma, 29 mar. (AdnKronos) – “il, non la. Ora stiamo aspettando che il curatore ci dica se vuole proporre reclamo. Alcuni passaggi dell’ordinanza per me non sono condivisibili, in primis quelli inerenti l’utilizzo del nome”. Così Lorenzo Borré, ilanti-M5S, commenta all’Adnkronos la sentenza con cui il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso promosso da 33per togliere nome ealla creatura nata da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.Borré pone l’accento, in particolare, su due punti dell’ordinanza: “il Tribunale ha rigettato l’assunto che quella del 2009 non sarebbe un’associazione; ha ravvisato il conflitto d’interessi tra la prima associazione e le altre due”. L'articolo M5S:, su, nonsembra essere il ...