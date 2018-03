M5s | dal blog l' avvertimento | cambio vertici Cassa depositi e prestiti

M5s a un passo dalla maggioranza assoluta in ufficio di presidenza. En plein per abolire i vitalizi : È come se i 5 Stelle avessero calato sul tavolo un asso-pigliatutto incassando sei componenti dell'ufficio di presidenza della Camera su 15, oltre lo scranno più alto con Roberto Fico. Una mossa che mette il Movimento in una posizione di forza per portare avanti la battaglia sul taglio dei vitalizi e rivendicarla davanti agli elettori. Quando, presto o tardi, si tornerà al voto.Non servirà infatti un disegno di legge ...

I segnali M5s rispediti al mittente dal Pd compatto. Renzi : "Impossibile - lo dicono i numeri" : "I numeri sono quelli...". Il ragionamento che fa Matteo Renzi prima di lasciare il Senato dopo la votazione su questori e vicepresidenti è fatto di numeri, appunto, più che di parole. Ed è questo: "Serve il 90 per cento dei gruppi parlamentari del Pd per fare un governo con il M5S. Se anche qualcuno nel Pd facesse un accordo, vuoi che il senatore di Rignano non riuscirebbe a tenere con sé almeno 7 dei suoi?". ...

M5s - ok degli eletti allo statuto : dalle sanzioni per non rispetto scelte assemblea al contributo economico : sanzioni per assenza dai lavori, violazioni di statuto e codice etico e mancato rispetto delle decisioni prese dall’assemblea. Ma anche per la mancata contribuzione economica delle attività del M5s. Sono queste alcune delle norme contenute nello statuto approvato dalle assemblee dei gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle in serata: il voto previsto nel primo pomeriggio è stato spostato per permettere a tutti di visionare il documento. ...

Salvini : «Governo anche con M5s ricucire l?Italia - partendo dal Sud» : Matteo Salvini, gli italiani, che hanno votato in massa e con poche astensioni, adesso vogliono sapere chi ci governa. Ce lo può dire? «Dico che il centrodestra è compatto e...

M5s-Lega - dialogo ostacolato dalle elezioni regionali in Friuli - Molise e Val d'Aosta : In Italia le compagne elettorali non finiscono mai. Chiusa quella delle politiche, si apre il turno amministrativo regionale, ma non solo. Il 22 aprile si voterà in Molise, il 29 in Friuli e il 20 ...

Spoleto - Lucidi - M5s - all'attacco della maggioranza : 'Brutta storia il fuggi fuggi dall'aula della scorsa settimana' : 'A questo punto non ci resta che annunciare: alla diretta streaming, durante il prossimo consiglio comunale, ci penseremo noi, per fare sapere a tutti cosa accade veramente all'interno di quell'aula ...

Travaglio tradito da Di Maio Va in crisi dalla Annunziata Puntava a un accordo tra M5s e Pd : Certo che il povero Marco Travaglio deve sperimentare un periodo alquanto difficile dopo l’accordo Salvini - Di Maio per la spartizione dei Presidenti delle Camere che sembra preludere ad un accordo politico sul governo. Ieri da Lucia Annunziata Segui su affaritaliani.it

Dialogo Pd-M5s - lezioni dal passato : Sarò smentito ma, contro l'opinione dei più, specie in queste ore, mi ostino a pensare che la partita per il governo sia altra, diversa e più complessa di quella sulla presidenza delle Camere e che, per il M5S, l'accordo con il centrodestra non sia la prima scelta.Esso ha ingoiato, votandola, la ultraberlusconiana Casellati alla presidenza del Senato, ma altra cosa, ben altrimenti ostica, sarebbe farci un governo insieme. ...

M5s-centrodestra - dalle presidenze al governo. Cosa accade adesso : È Di Maio dei M5S a essersi piegato a Berlusconi e Salvini o magari il contrario? Le elezioni dei presidenti delle Camere hanno riacceso il dibattito politico, mostrando per la prima volta un volto inedito dei 5 Stelle. Secondo i più acerrimi detrattori, il partito grillino si sarebbe conformato alle pratiche che tanto ha contrastato negli anni scorsi, cedendo alla logica spartitoria e agli accordi “di caminetto”. Secondo altri osservatori, non ...

Il caso del neodeputato Cecconi è potenzialmente esplosivo per M5s, perché rappresenta un nuovo Razzi, buono per ogni partito. Quanti ce ne sono come lui?

