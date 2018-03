M5s-centrodestra pigliatutto anche alla Camera | il Pd protesta

Renzi tagliato fuori al Senato. Nomine a M5s e centrodestra : Il Senato completa il risiko delle Nomine, eleggendo quattro vicepresidenti, tre questori e gli otto segretari che compongono l'ufficio di presidenza. E per il Pd scatta l'ora della rabbia ritenendosi ...

Salvini al M5s : nessun veto a Forza Italia - premier indicato da centrodestra Video : Saranno giornate, forse settimane, frenetiche quelle che attendono la scena politica del nostro paese. Le consultazioni [Video]con il capo dello stato Sergio Mattarella, che dovranno portare al 1° governo della XVIII legislatura della Repubblica, non sono ancora iniziate, ma i botta e risposta tra i protagonisti del parlamento giungono in continuazione ai media. Ormai è noto che le principali forze del parlamento sono due. Una è il #movimento 5 ...

M5s e centrodestra negano questore Senato a Pd - rabbia Dem : L' Aula di Palazzo Madama ha eletto i suoi 4 vicepresidenti : Roberto Calderoli della Lega con 164 voti e Ignazio La Russa per Fratelli d'Italia con 119 voti, Paola Taverna del M5S con 105 e Anna ...

Al Senato M5s e Centrodestra negano il questore al Pd - rabbia Dem : Per la prima volta in Senato l’opposizione non avrà nessuno dei tre questori, vale a dire i Senatori che amministrano Palazzo Madama. È quanto è emerso al termine delle votazioni per l’elezione dei vicepresidenti e dei questori. Uno strappo sul piano istituzionale ma con conseguenze politiche perché nel Pd, che ottiene una vicepresidenza, si sottol...

Centrodestra-M5s pigliatutto in Senato - solo un vicepresidente Pd : Roma, 28 mar. , askanews, Giochi fatti al Senato per l'elezione dei componenti dell'ufficio di presidenza. Alla fine i vice presidenti sono: Roberto Calderoli della Lega, Paola Taverna per il M5s, ...

Senato : centrodestra punta a 2 vicepresidenti e 2 questori - un questore a M5s : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – In corso le votazioni al Senato per il Consiglio di presidenza, alle quali si arriva senza un accordo complessivo tra le forze politiche. Per ora a palazzo Madama il centrodestra punta a due vicepresidenze per Roberto Calderoli della Lega e Ignazio la Russa di Fratelli d’Italia. Inoltre per il collegio dei questori voterà per il centrista ora nel Gruppo di Forza Italia Antonio De Poli, questore anziano ...

Governo - capigruppo M5s : “Coalizione centrodestra non è compatta. FI non ha rispettato i patti come Lega e Fdi” : “La coalizione di centrodestra non è per nulla compatta. Forza Italia non ha rispettato i patti come Lega e Fratelli d’Italia“. La nota dei due capigruppo M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, arriva quarantotto ore dopo l’elezione dei presidenti delle Camere e mentre si susseguono le dichiarazioni del centrodestra sui giornali in vista di un futuro esecutivo. I grillini, come confermato a ilfatto.it, ribadiscono che la ...

"Su Fico sono mancati 60 voti : non tutti nel centrodestra hanno rispettato i patti". I "sospetti" di M5s su Forza Italia : "Roberto ha ottenuto 422 voti, pari a oltre i due terzi dei componenti dell'Aula. sono mancati tuttavia circa una sessantina di voti rispetto ai numeri che ci sarebbero stati se tutte le forze del centrodestra avessero rispettato i patti come hanno fatto la Lega e Fratelli d'Italia". sono i capigruppo M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, a rilevarlo. "Questo a ulteriore dimostrazione - osservano, sempre dal Blog delle Stelle - del fatto che la ...

Salvini : al governo anche con M5s - premier al centrodestra : Roma, 26 mar. , askanews, 'Al governo anche con M5s. Ricucire l'Italia, partendo dal Sud'. Lo afferma in una intervista al Messaggero il leader della Lega Matteo Salvini ribadendo che 'il premier ...

