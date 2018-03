M5S Alba | Presidio contro i circhi con animali sabato 31 marzo 2018

ideawebtv

: RT @Animalisti_FVG: #Meta e @Mov5Stelle in presidio ad #Alba per dire stop al #circo con gli animali - ValloggiaAutogr : RT @Animalisti_FVG: #Meta e @Mov5Stelle in presidio ad #Alba per dire stop al #circo con gli animali - gazzettadalba : Ivano Martinetti, portavoce del M5s Alba, ha annunciato di voler aderire alla protesta contro la presenza del circo… - Animalisti_FVG : #Meta e @Mov5Stelle in presidio ad #Alba per dire stop al #circo con gli animali -

(Di giovedì 29 marzo 2018) 10,30 per ribadire il nostro educato ma fermo NO ! Invitiamo quindi tutte le persone che, come noi, si sentono indignate da questi spettacoli, in p.zza Risorgimento davanti al Municipio, per ...