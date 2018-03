M5s a un passo dalla maggioranza assoluta in ufficio di presidenza En plein per abolire

Passo di lato Salvini su premiership. E su programma ammicca a M5s : Roma, 26 mar. , askanews, Non ci sono più soltanto le reciproche dimostrazioni di fiducia e affidabilità, 'bollinate' persino da Beppe Grillo. In parallelo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio continuano a ...

Salvini fa un passo a lato sulla premiership e ammicca al M5s : Non ci sono più soltanto le reciproche dimostrazioni di fiducia e affidabilità, "bollinate" persino da Beppe Grillo: Matteo Salvini e Luigi Di Maio continuano a fare piccoli passi di...

Governo - Di Maio : “Partita su presidenze Camere ha dimostrato che M5s è forza affidabile e seria. È il primo passo” : “Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze delle Camere è slegata da quella del Governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini, sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese”. Luigi Di Maio in un post su Instagram rivendica le mosse delle ultime 48 ore e ribadisce che il Movimento 5 Stelle è pronto per governare. “Siamo riusciti ad eleggere un ...

Fedriga ad un passo dal Fvg se Lega e FI al governo con M5s : governo Centrodestra più M5S Berlusconi e Salvini stanno studiando una strategia comune per uscire dall'impasse. A riportarlo è un'agenzia AGI secondo la quale ognuno potrebbe fare, come dice il ...

M5s - Di Maio pronto al passo di lato. E offre al Pd la guida del Senato : Tutti d'accordo con le riflessioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma molto poche le novità che si ricavano dalle reazioni dei partiti e dei loro leader. La convinzione di questi ...

L'Italia al voto senza maggioranza : M5s primo partito - il Pd crolla - Lega verso il sorpasso su Forza Italia : Boom M5S, crollo Pd, Lega davanti a Forza Italia. Secondo le prime proiezioni del consorzio Opinio-Italia per la Rai al Senato il centrodestra è tuttavia la prima coalizione con il 36%, M5S...

Elezioni - Di Maio arringa la piazza grillina : “Siamo a un passo dalla vittoria! Inizia l’epoca del M5s di governo” : Sul palco di piazza del Popolo a Roma, in occasione della chiusura della campagna elettorale del M5s, Luigi Di Maio rompe il silenzio imposto sui sondaggi in vista del 4 marzo: “Mi vedete particolarmente sorridente, non posso dirvi nulla sui sondaggi ma ne ho appena letto uno e posso dirvi che siamo a un passo dalla vittoria“. E ancora, Di Maio ha aggiunto: “Il M5s può vincere in tutti i collegi uninominali del sud e molti del ...

Luigi Di Maio rompe il silenzio sui sondaggi : 'Ne ho letto uno - M5s a un passo dalla vittoria. E sui collegi vi dico che...' : Sul palco di piazza del Popolo a Roma, in occasione della chiusura della campagna elettorale del M5s, Luigi Di Maio rompe il silenzio imposto sui sondaggi in vista del 4 marzo: 'Mi vedete ...

M5s - Luigi Di Maio : 'Siamo a un passo dalla vittoria' : "Siamo a un passo dalla vittoria". Lo afferma il candidato premier M5s, Luigi Di Maio, all'ultimo evento elettorale organizzato dai pentastellati in piazza del Popolo, a Roma. "Il M5s può vincere in ...

Ansia Pd. Sarà Bonino boom? M5s ottimista (ma solo al Sud) E Silvio teme il sorpasso della Lega : Su Affaritaliani.it i feeling sulle elezioni 2018. Nessun valore statistico, nessun sondaggio, ma le sensazioni che si respirano nelle sedi dei principali partiti politici sul voto politico del 4 marzo. Aggiornamenti continui fino alla chiusura delle urne, prevista per domenica 4 marzo alle ore 23 Segui su affaritaliani.it

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Regionali Lazio : Zingaretti avanti col 32% - sorpasso Parisi sul M5s : SONDAGGI elettorali politici verso le ELEZIONI 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli. Regionali Lazio con Zingaretti in vantaggio. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:40:00 GMT)

M5s : Sarti fa passo di lato - non voglio ledere Movimento : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – Un ammanco di 23mila euro nei rimborsi e una denuncia contro l’ex fidanzato. Giulia Sarti, nome di spicco del M5S, fa un passo di lato autosospendendosi dal Movimento. Dallo staff smentiscono la ricostruzione che circolava nella serata di ieri, ovvero un’espulsione in arrivo perché la ricostruzione dei fatti fornita dalla deputata romagnola non aveva convinto i vertici. In realtà, viene spiegato, ...

M5s : Cozzolino - errore in buonafede ma pronto a passo indietro - 2 - : Invito ad una semplice riflessione: chi si è impegnato a restituire una cifra di questa entità, perché dovrebbe mettere a repentaglio la propria reputazione e la possibilità di fare politica in ...

M5s : Cozzolino - errore in buonafede ma pronto a passo indietro (2) : (AdnKronos) – “Ho sempre gestito con molta parsimonia le spese -prosegue Cozzolino- sapendo che tutto ciò che risparmiavo era destinato alle imprese, all’economia reale, ai progetti dei cittadini. Per questo le spese che trovate rendicontate sono effettive e mi hanno sempre impegnato per molte sere nei calcoli, dopo i lavori d’aula: non troverete sistematicamente un importo identico al precedente e quanto dichiarato è ...