Lutto nel calcio | è morto Emiliano Mondonico

Grave Lutto nel mondo del calcio : è morto lui - il mito. Dopo aver lottato 7 anni contro una malattia terribile che non gli ha dato scampo - si è spento. Ma non si è mai arreso al male. “Il calcio mi ha dato la forza” - ripeteva sempre. Addio - leggenda : lutto nel mondo del calcio, è morto lei, che era leggenda. Icona. Personaggio nazional-popolare amato e rispettato da tutti. Uno “pazzo” nel senso buono del termine. Uno che diceva “Il mio migliore amico è il pallone”. Emiliano mondonico, storico allenatore, si è spento all’alba di giovedì 29 marzo a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni per il riacutizzarsi della malattia che lo tormentava da sette anni. mondonico aveva compiuto 71 anni ...

Lutto nel mondo del calcio : è morto a 71 anni Emiliano Mondonico : Una grandissima lotta con il cancro, da ben sette anni. Emiliano mondonico a 71 anni ha perso la sua sfida: l’ex allenatore, tra le altre, di Torino ed Atalanta, ha detto basta e si è spento nella notte. “Ci sono trenta possibilità su cento che la Bestia ritorni” le sue parole di qualche mese fa. “Il calcio mi dà la forza di per continuare la sfida”. Nato a Rivolta d’Adda, da giocatore ha militato nelle fila ...

Lutto in casa Inter : se ne va Pierluigi Casiraghi - nel club dal 2000 - e con tante 'scoperte' alle spalle - : ... ma prima di tutto è stato un faro, una guida, un'ispirazione per chi lavorava in un club che centodieci anni fa è stato fondato da uomini come lui, operosi, orgogliosi e aperti al mondo. Aveva un ...

Lutto nello sport italiano : muore a soli 36. Aveva da poco strappato quel titolo mondiale così prestigioso - poi quel malore improvviso e l’inutile corsa in ospedale : “Perdiamo un grande sportivo e un altrettanto grande uomo e amico” : Una vera tragedia ha colpito a soli 36 anni uno sportivo di grande valore. Lo sportivo è stato colto da un malore ieri mattina, mentre si trovava a Santa Margherita Ligure per accompagnare un amico a una regata. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Savona, non è riuscito a superare l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto, sembra, a causa di un aneurisma. Si è spento così, prematuramente, Riccardo Cesini, ex pallanuotista ...

Addio a Fabrizio Frizzi. Morto nella notte per una emorragia celebrale - il mondo dello spettacolo in Lutto : Fabrizio Frizzi, il noto volto Rai che temtpo fa aveva avuto un malore, poi rientrato, stavolta non ce l’ha fatta: è Morto nella notte all’ospedale Sant’Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale. La Famiglia distrutta dal dolore ne ha dato notizia, la moglie Carlotta Mantovan dalla quale Frizzi ha avuto una figlia, Stella e il fratello Fabio. #26marzo . E' mancato nella notte il popolare conduttore Rai ...

Lutto nel mondo dello spettacolo - è morto Fabrizio Frizzi : Fabrizio Frizzi è morto. A dare l'annuncio è la famiglia del conduttore in una nota. 'Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato '. Queste le parole della moglie Carlotta, il fratello Fabio ...

Lutto nel mondo forense/E' morto l'avvocato Maietta - 'Toga d'oro' : Con sua scomparsa se ne va un pezzo di storia del mondo forense. I funerali si terranno lunedì pomeriggio alle ore 15.30 presso la chiesa del Sacro Cuore a Frosinone

Rende. Lutto nella parrocchia di San’Antonio : morto padre Agostino : “Carissimi, questa sera, alle ore 19.00, è tornato alla casa del padre il nostro caro P. Agostino. Domani mattina, dalle

Lutto nel mondo dell'arte. Hidetoshi Nagasawa - si è spento a Milano il 24 marzo 2018. : A partire dal 1969 cominciarono le varie mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali che avrebbero contribuito a diffondere la fama dell'artista giapponese in tutto il mondo in particolare in ...

Forum : il terribile Lutto nel programma Mediaset Video : #Forum, la trasmissione giuridica Mediaset in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 11:00, ogni giorno raccoglie milioni di telespettatori battendo sempre il competitor La Prova del Cuoco di Antonella Clerici in onda su Rai 1. In particolare nell'ultima settimana, il programma condotto da #Barbara Palombelli ha superato varie volte la soglia del 20% di share. Tra i giudici più noti delle cause che si tengono nella trasmissione di ...

Lutto nel mondo del basket - muore un importante protagonista della pallacanestro italiana : Il mondo della pallacanestro italiana perde un importante protagonista. È scomparso improvvisamente , all'età di 60 anni, Marco Solfrini . Giocatore attivo tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso, ha ...

