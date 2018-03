Lupi Argentario | il Wwf | “Precedente surreale | si faccia subito chiarezza”

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) Le soluzioni in teoria sono chiare: se si tratta di un cane, deve essere gestito dal Comune con i normali strumenti a sua disposizione. Se ci sono state mancanze sul controllo del randagismo canino nell’area, le responsabilità sono quindi in capo ai sindaci, che, invece, di parlare di ipotetiche traslocazioni di, come riportato nei giorni scorsi da alcune testate che citano il primo cittadino di Monte, dovrebbero garantire il rispetto delle norme sul territorio, a partire dal controllo dei cani vaganti. Se invece si tratta di un lupo, come pare dai video che circolano sul web in questi giorni, non si può improvvisare, ma bisogna definire a livello scientifico quali siano i criteri per classificare un lupo come confidente o problematico, come già stabilito per altri grandi carnivori come l’orso. È incredibile che in Italia questa definizione ancora manchi e che venga ...