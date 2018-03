Luna piena bis | occhi al cielo nel sabato di Pasqua

L'oroscopo di Simon and The Stars (dal 26 marzo al 1 aprile 2018) : "Luna piena in Bilancia". : ARIETEBenvenuta primavera, la tua stagione, fase dei nuovi inizi per eccellenza. Per molti nati del segno arriva il momento di lanciare un'attività o un progetto, di prendere servizio in un nuovo ruolo, sede o mansione. Dopo lunghi preparativi, entriamo finalmente nel vivo di questo 2018 così importante per la tua crescita professionale. Con Marte in quadratura, chi sta attuando un cambiamento, potrebbe aver bisogno di una fase di ...

L'oroscopo di Simon and The Stars ( dal 26 febbraio al 4 marzo 2018) : Luna piena in Vergine : ARIETEQuesta settimana a cavallo tra febbraio e marzo si nutre della stessa impaziente attesa dei centometristi prima del "via". Nella sfera del lavoro, infatti, c'è la forte sensazione che si stia per giocare una gara importante. Ma in fondo, neanche poi così tanto "sensazione", visto che questo periodo è il frutto di alcune iniziative, incontri, richieste presentate in azienda nelle scorse settimane (se non addirittura ...

La Luna piena di Frank Ocean : Frank Ocean, Octavian, Amen Dunes, Drake, Yakamoto Kotzuga: cinque canzoni da ascoltare nel weekend. Leggi

Astronomia : ecco cosa ci riserva il cielo di Febbraio 2018 - un mese senza Luna Piena : Febbraio è un mese di per sé speciale: è il mese più corto dell’anno, e nel 2018 non ci sarà neppure una Luna Piena. Si consideri che un mese senza plenilunio è davvero raro: la Luna Piena mancherà Febbraio per sole 9 ore circa per poi tornare a splendere al 100% il 2 marzo. Nel dettaglio, vediamo cosa ci attende nel cielo del secondo mese del 2018. Il Sole si trova nella costellazione del Capricorno fino al 16 Febbraio, poi passerà nella ...