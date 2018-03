L' ultimo commovente abbraccio tra il poliziotto e il cane che ha lavorato con lui

Il commovente ultimo saluto a Davide Astori : Migliaia di tifosi sono accorsi in piazza per l’ ultimo saluto al capitano della Fiorentina Il feretro di Davide Astori è stato accolto da un lunghissimo... L'articolo Il commovente ultimo saluto a Davide Astori proviene da Roma Daily News.

“Come ci vede Giacomo…”. La commovente foto di Elena Santarelli. La malattia del figlio ha sconvolto la vita della showgirl - ma ogni giorno lei lotta. L’ ultimo scatto è da brividi e conquista il web : Qualche giorno prima di Natale, Elena Santarelli ha dato la notizia della malattia del giglio. In un posto molto struggente ha raccontato delle grandi difficoltà, ma anche dell’amore da cui è attorniato il piccolo Giacomo. Da quel momento nei confronti della famiglia della showgirl è scattata una catena di solidarietà che si è manifestata nei tantissimi messaggi di affetto ricevuto dai colleghi, ma anche dalla gente comune. Il ...

La lettera commovente di Papa Ratzinger : "L'ultimo periodo della mia vita..." : "Sono in pellegrinaggio verso Casa, ringrazio tutti e prego per voi". Joseph Ratzinger scrive una lettera al Corriere della Sera dopo che il quotidiano gli ha fatto sapere come tanti lettori chiedano di lui, delle...