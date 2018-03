Luisa Corna | «Spero di essere un’ottantenne innamorata»

vanityfair

(Di giovedì 29 marzo 2018) Percompiere 50 anni è stata una liberazione. E due anni dopo la cantante e conduttrice non ha ancora smesso di trovarne i lati positivi. «È un’età bellissima, di grande consapevolezza, non devi più dimostrare a tutti costi. E poi oggi a 50 anni si è ancora davvero giovani». Ormai lontana dalla tv (Domenica In, Controcampo, Sanremo si nasce, ndr), alterna teatro, amore e musica. L’ultimo progetto è il nuovo singolo Col tempo imparerò, un omaggio alle donne e in particolare a Mia Martini. La cantante aveva provinato questo brano, ma non era riuscta a inserirlo nel suo ultimo album a causa, della prematura scomparsa nel maggio 1995. «È stata una donna così speciale», continua, «ha avuto tanto e tanto le è stato tolto. Il mio vorrei solo che fosse un piccolo omaggio a una grandissima artista, a una grande donna». Che cosa si impara col tempo? «Tante cose, intanto a capire che ...