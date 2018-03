Luigi Di Maio | ' Convergenze da sinistra a destra | solo il Pd si sottrae al confronto'

I dieci punti di Luigi Di Maio sbattono su Silvio Berlusconi : La capogruppo al Senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini, si siede davanti a Danilo Toninelli e Giulia Grillo, che guidano le delegazioni parlamentari dei 5 stelle. Siamo alla Camera, e nel palazzo dei gruppi vanno in scena le pre-consultazioni volute dai 5 Stelle. La Bernini, insieme alla collega a Montecitorio Maria Stella Gelmini, ha concordato la linea con Silvio Berlusconi. È secca.La mossa d'apertura spetta agli uomini di Di ...

Matteo Salvini : "Non mi ci vedo a fare il ministro di Luigi Di Maio" : "Non mi vedo a fare il ministro di un governo Di Maio". Lo ha affermato Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva a che punto fossero le trattative per il nuovo governo. "Il centrodestra ha preso più voti e ritengo che il candidato presidente del Consiglio debba essere del centrodestra. Se no qui si fa la figura del gambero... Siamo generosi ma non fino a questo punto", ha aggiunto il leader della Lega.

Nuovo Statuto per i 5 Stelle in Parlamento : porte aperte a chi arriva da altri gruppi e ai sospesi. Malumori per i troppi poteri a Luigi Di Maio : porte aperte ai deputati e senatori di altri gruppi politici e a quelli che, se pure eletti con il Movimento, sono sub judice per aver infranto le regole di ingaggio pentastellate. A superare quello che finora è stato un tabù per i 5 Stelle sono i nuovi statuti adottati dai gruppi M5s di Camera e Senato, gli stessi finiti nel mirino di alcuni pentastellati per l'eccessivo zelo verticistico. Le nuove regole danno il via libera alle ...

Matteo Salvini - l'avvertimento a Luigi Di Maio : 'Voglio vedere dove trova 90 voti' : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si ferma il braccio di ferro dopo scontro di ieri sulla scelta del premier. Dopo che dai grillini era arrivato il diktat: 'O Di Maio premier o niente governo', ...

Matteo Salvini : 'Se Luigi Di Maio si allea con il Pd - auguri' : Per una intesa con il Movimento 5 stelle 'ci sono tre parole chiave: lavoro, tasse e sicurezza. Io credo che anche ai 5 stelle possa interessare un dialogo su questi temi. Credo che alcuni dei nostri ...

Luigi Di Maio - la dura risposta a Matteo Salvini : 'Io ho preso il 32% - il governo sia espressione della volontà del popolo' : Un brusco stop. Una doccia gelida, per il leader grillino Luigi Di Maio , che in mattinata - e in buona sostanza - ha affermato: ' O io premier o niente '. A rispondergli, infatti, è Matteo Salvini , ...

Luigi Di Maio - ecco la lista dei ministri del governo con Matteo Salvini : a lui l'Interno : Pezzo dopo pezzo, l'ipotesi di un governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega sta diventando sempre più concreta. Già nelle scorse ore sono arrivati i primi segnali di fiducia reciproca. Da un lato ...

Matteo Salvini : 'Incontro con Luigi Di Maio sarà settimana prossima' : "settimana prossima ci vedremo con Luigi Di Maio in campo neutro, ci troveremo o alla Camera o al Senato". Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini. Parlando di consultazioni, ha poi ...

Paolo Becchi : 'Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la soluzione è una staffetta - come fecero Craxi e Andreotti' : Ci troviamo di fronte ad un bivio: un governo sostenuto in Parlamento da M5S e centrodestra , con Salvini azionista di maggioranza della sua coalizione, o in tempi ragionevoli nuove elezioni con una ...

Bonafede - M5s - : "Se Luigi Di Maio non sarà il premier del prossimo governo - non ci sarà alcun governo" : "Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini, determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica". A dirlo ai microfoni di 24 Mattino è Alfonso Bonafede , M5s, , intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino. "A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - sintonia generazionale : Scambi di cortesie: "Sento Di Maio più di mia mamma", "Salvini? Uomo di parola" Forza Italia teme il fuggi fuggi. Tentazione Lega da Nord a Sud Presidenti Camera e Senato, eletti Fico e Casellati Chi ...