Loro di Sorrentino | ecco il trailer della prima parte e le date ufficiali

Loro - il primo trailer ufficiale del film di Sorrentino su Berlusconi. L’opera uscirà in due parti : Paolo Sorrentino riparte da Totò. È online il primo trailer ufficiale di Loro 1. Ed è subito una strimpellata Berlusconi-Mariano Apicella, a bordo piscina, sulle note di Malafemmena, con ieratiche carrellate riassuntive di mezzi busti sul codazzo di olgettine, cuori infranti, amanti, utilizzatori finali. Tutti rapiti e rapite ad osservare il Caimano/Servillo in profondità di campo. “Pecché ‘ncopp’a sta terra/Femmene comme a te/Non ce ...

'Loro' - il film di Sorrentino su Berlusconi uscirà in due parti : ecco il primo trailer : 'Loro', l'attesissimo film del premio OscarPaolo Sorrentino su Berlusconi , interpretato da Toni Servillo, e le sue 'cene eleganti', uscirà in due parti: la prima il 24 aprile, la seconda il 10 maggio ...

Loro 1 - perché il trailer del nuovo film di Sorrentino è una novità : Non si ride, non si scherza e non si fa festa. Nel primo trailer ufficiale di Loro 1, il nuovo film di Paolo Sorrentino su Berlusconi, destinato a uscire in due parti, tutti hanno gli occhi ludici mentre, in tante situazioni quante erano le stanze del precedente teaser, nel silenzio risuona solo il brano cult di Totò, Malafemmena. Qualcosa di nuovo rispetto al primo assaggio della pellicola, che invece era molto più ‘sorrentiniano‘ ...

“Loro” - il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi - sarà diviso in due film : il primo uscirà il 24 aprile : Loro, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, sarà diviso in due parti: la prima, Loro 1, sarà nei cinema dal 24 aprile; la seconda, Loro 2, uscirà il 10 maggio. Berlusconi è interpretato da Toni Servillo e in The post “Loro”, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, sarà diviso in due film: il primo uscirà il 24 aprile appeared first on Il Post.

Ramona Badescu - scartata da Paolo Sorrentino/ “Loro” : “Conosco bene Berlusconi - potevo dare un bel contributo” : Ramona Badescu, scartata da Paolo Sorrentino, “Loro” è la pellicola che parla della vita di Berlusconi: “Conosco bene Silvio, potevo dare un bel contributo alla pellicola...”.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Loro/ La sfida per il film di Sorrentino tra Il divo e Il caimano : LORO, il nuovo film di Paolo Sorrentino, è già diventato un caso politico prima ancora della sua uscita nei cinema. Il regista ha davanti a sé una sfida difficile. BRUNO ZAMPETTI(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Italia al 47° posto nella classifica degli Stati più felici: come "sofà" a recuperare posizioni?, dei ComicastriTOMB RAIDER/ Il nuovo film con Lara Croft che pecca di prudenza, di E. Rauco

Polemiche su 'Loro' - il film di Sorrentino. Legale Berlusconi : querela Sorrentino? Prematuro fare ora valutazioni : Attacca il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri : "Berlusconi - rileva - è al centro di una aggressione giudiziaria, politica, persino fisica. E' attrezzato all'assalto, immotivato e ...

'Loro' - il Berlusconi di Sorrentino destinato a fare polemica : La voce. L'inflessione è la sua. 'Ma te che cosa ti aspettavi, di poter essere l'uomo più ricco del Paese, fare il premer e che anche tutti ti amassero alla follia? 'Sì, io mi aspettavo proprio questo'...

Silvio e la 'dacadancing' di corte : le prime scene del film 'Loro' di Sorrentino : Le schiene nude, le feste, le luci e le ombre molto sorrentiniane, un'atmosfera da Grande Bellezza 2. Ecco il trailer, anzi il teaser, di 'Loro': il film di Paolo Sorrentino che è passato da The Young ...

Loro - FILM DI PAOLO SORRENTINO SU BERLUSCONI/ Le dichiarazioni del regista premio Oscar alla BBC : È uscito il teaser trailer di "LORO", il nuovo FILM di PAOLO SORRENTINO dedicato alla figura pubblica e privata di Silvio BERLUSCONI, interpretato dall'attore Toni Servillo.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:49:00 GMT)

Non un film sul bunga bunga Ma socio-politico e psicologico Loro di Sorrentino come Il Divo : Contrariamente a quel che lasciano capire la campagna di lancio, il trailer, leprime foto e i primi resoconti, Loro, il film di Sorrentino su Silvio Berlusconi, non è un film scandalistico su festini, droga e bunga bunga. Fonti di Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

Berlusconi - bunga bunga e Dudù Ecco Loro di Sorrentino. Video Il debutto al festival di Cannes : I party a bordo piscina, il sesso, una riunione istituzionale, le coppe sportive in bella vista in salotto, una Veronica triste e persino Dudu': Ecco le prime immagini di Loro, il nuovo attesissimo film di Paolo Sorrentino che racconta Silvio Berlusconi interpretato da Toni Servillo... Segui su affaritaliani.it

Loro - film di Paolo Sorrentino su Berlusconi/ Video trailer : il ritorno al cinema dopo l'esperienza in tv : È uscito il teaser trailer di "Loro", il nuovo film di Paolo Sorrentino dedicato alla figura pubblica e privata di Silvio Berlusconi, interpretato dall'attore Toni Servillo.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:26:00 GMT)

'Loro' di Sorrentino : la vita di Silvio Berlusconi diventa un film : 'Loro' rappresenta la sua particolare visione di come uno degli uomini più accattivanti del mondo sia riuscito a ridefinire il concetto di potere in un'epoca dominata dai media, come la nostra'. ...