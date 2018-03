“Loro addormentati | lui lì a due passi…” Orrore in ospedale | le vittime tutti bambini

caffeinamagazine

: Helmut Marko: “La Mercedes sta giocando con tutti noi. Io l’ho detto alla Ferrari che la Mercedes è cinque decimi a… - F1FansClub : Helmut Marko: “La Mercedes sta giocando con tutti noi. Io l’ho detto alla Ferrari che la Mercedes è cinque decimi a… - Andreant___ : @KingDimitry Gli stalker sono addormentati e non al massimo della loro forza... ma chissà la speranza c'è sempre - Adriana80602870 : @GavinoSanna1967 @Rinaldi_euro Meglio tardi. Però sono stufa degli addormentati menabelino che si svegl ora,senza c… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) I pazienti si fidavano di lui, lasciando che li addormentasse in vista delle operazioni che avrebbero affrontato come da procedura. Una volta che loro rimanevano incoscienti sotto i suoi occhi, però, ecco che iniziava uninumano. Una storia scioccante quella che arriva dall’Argentina e che è stata raccontata dalle pagine del tabloid inglese Metro. L’uomo, un 56enne di nome Jorge Oman Maddio, lavorava come anestesista ed è stato arrestato dalla polizia dopo che le testimonianze di alcune persone avevano fatto sospettare che ci fosse qualcosa di strano nel suo modus operandi. Sul suo telefonino, ecco comparire video e fotografie in cui Jorge si filmava da solo mentre toccava e molestava sessualmente dei minorenni, privi di sensi. Per lui sono così scattate le manette con l’accusa di vioelnza sessuale: oltre al materiale che riguardava i suoi pazienti, sul ...