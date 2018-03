Loro 1 | perché il trailer del nuovo film di Sorrentino è una novità

Liam Payne : Cheryl sarebbe furiosa perché il cantante ha confessato che ci sono dei problemi nella Loro relazione : Da quando sono arrivati i primi rumors, ormai settimane fa, su una possibile crisi di coppia tra Liam Payne e Cheryl, i due hanno prima negato con veemenza, venendo anche accusati di fingere di andare d’accordo in favore delle telecamere. Poi, due giorni fa, l’artista di “For You” ha spiegato in un’intervista che in effetti sì, lui e Cheryl hanno qualche problema che stanno cercando di risolvere insieme. Ma sembra ...

ABORTO & METODI CHOC/ Medico senza pietà : “i bambini non possono piangere perché taglio Loro le corde vocali” : Una dottoressa abortista spiega nel dettaglio i suoi METODI crudeli di interruzione della gravidanza, tagliando le corde vocali del feto per non sentirlo piangere(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Silvio Berlusconi e Matteo Renzi - la sentenza tombale di Ricolfi : 'Perché la Loro era è finita' : Il voto del 4 marzo segna la fine di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi . A sostenerlo è il sociologo Luca Ricolfi , che intervistato da Italia Oggi spiega le conseguenze , disastrose, delle elezioni. '...

8 Marzo - arrivano le nuove Barbie ispirate a donne vere. Tra Loro c’è anche Sara Gama - calciatrice : “Perché le bambine possono essere ciò che desiderano” : “Siamo orgogliosi di presentarvi la nuova Barbie ispirata a Sara Gama, capitano della squadra femminile della Juventus e della nazionale femminile italiana. Una grinta in grado di ispirare ogni bambina a perseguire sempre i propri sogni!”. Presenta così la Mattel la sua nuova Barbie calciatrice ispirata a Sara Gama, capitano della Juventus Women e della nazionale italiana. L’occasione è l’8 Marzo, la Giornata internazionale delle donne, il ...

Festa della donna : perché le donne non denunciano i Loro aggressori : In occasione della Festa della donna è doveroso far conoscere l’altro volto di questa ricorrenza… quello delle donne vittime di violenza che, spesso, hanno paura di denunciare. Tante le motivazioni: alcune hanno paura di non essere credute (una domanda molto frequente di una vittima di violenza è: “Io come faccio a dimostrare che effettivamente ho subito una violenza?”. Siamo purtroppo ancora intrisi di una cultura che tende a ...

“Amore libero…”. Michelle Hunziker - ma sei sicura? La bella conduttrice parla del suo rapporto con Tomaso Trussardi e destabilizza tutti. Il Loro matrimonio è una favola e ora sembra spiegato il perché : “Ecco che succede tra me e lui. O così o…” : Reduce dal grandissimo successo ottenuto con il Festival di Sanremo, Michelle Hunziker sta vivendo un vero periodo d’oro. Dopo i terribili anni bui della setta che hanno messo in discussione tutto quello che aveva costruito, la bella showgirl ha trovato la forza di reagire, di uscire dal tunnel e di strappare la serenità alla vita. Aveva trovato il grande amore, Eros Ramazzotti con cui ha avuto la splendida Aurora e non a tutti è ...

Gli sviluppatori dell'interessante Mavericks : Proving Grounds rivelano perché il Loro battle royale è diverso dagli altri : Una modalità battle royale in Call of Duty e secondo un rumor anche in Red Dead Redemption 2? Di questi tempi in cui PlayerUnknown's battleGrounds e Fortnite stanno ottenendo un successo impossibile da ignorare sembra che tutti siano pronti a salire sul carro del genere dei battle royale.Uno dei progetti più ambiziosi, in questo senso, è indubbiamente Mavericks: Proving Grounds, un survival da 1000 giocatori che vuole inizialmente proporre una ...

“Ma come sei diventata?”. La chiamavano la ‘bambola vivente’ - oggi è cresciuta. I genitori la truccavano e le facevano fare le lampade solari perché - per Loro - doveva essere la più bella di tutte. Ecco com’è ora - dopo anni : Aveva appena due anni quando è diventata una vera star. una delle bambole viventi, Aira Brown calcava le passerelle e posava davanti all’obiettivo con grande disinvoltura e piacere dei genitori. oggi la bimba è cresciuta e ha 8 anni e la sua vita non è poi cambiata moltissimo. Grandi occhi azzurri, capelli biondissimi, lineamenti talmente delicati da portare i suoi fans a definirla la “bambolina vivente”, oppure la “creatura ...

Sergio Mattarella - l'ambasciatore Giorgolo : quella brutta amnesia sulle foibe. Perché a Loro il Quirinale è vietato? : Nel giorno della Memoria delle vittime dell'Olocausto, il presidente Sergio Mattarella ha 'giustamente' celebrato i morti e 'accolto i pochi sopravvissuti e i congiunti di ebrei italiani deceduti per ...

“Ecco dove nascerà Leone”. Fedez e Chiara hanno deciso : perché non in Italia. Una mossa che convince fino a un certo punto. Da Loro è giusto aspettarsi di tutto - ma questo forse no : Quasi una foto al giorno, fra applausi e insulti. Il pancione di Chiara Ferragni scalda gli animi su Instagram, e l’ultima testimonianza non è certo da meno: dopo vagonate di foto con un pancino appena accennato, ecco infatti spuntare ‘a sorpresa’ un ventre rotondo da gravidanza avanzata, 28 settimane per l’esattezza, che raccoglie letteralmente oltre un milione di like dai fan in attesa del lieto evento. ...

Corea del Nord - la scoperta terrificante sui missili di Kim Jong-un : la Loro origine e perché può colpire subito : Nonostante le Olimpiadi e la traballante pax che hanno portato, il mondo continua a guardare con sospetto alla Corea del Nord e al suo arsenale. E proprio sui missili balistici intercontinentali a disposizione di Kim Jong-un , si scopre che potrebbero essere stati ...

“Il matrimonio? No! E vi dico perché”. Pierfrancesco Favino a sorpresa svela il retroscena della sua scelta con la storica compagna Anna. Cosa c’è dietro la Loro decisione : Eroe di Sanremo, attore acclamato, persona deliziosa. Pierfrancesco Favino, 48 anni, padre di due figlie, Greta e Lea, avute con la compagna storica Anna Ferzetti, sul palco del Festival di Sanremo ha cantato e ballato, mostrando un aspetto inedito di sé. Ora si racconta al settimanale “F”. L’attore non si è mai sposato, pur avendo la stessa compagna da 15 anni. Perché? “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una ...

Lo Stato Sociale : perchè non saranno Loro a vincere Sanremo 2018 : Lo Stato Sociale è in gara a Sanremo 2018 con il brano Una vita in vacanza e dopo la prima esibizione del 6 febbraio improvvisamente sono diventati i favoriti degli scommettitori. Il motivo è sempre lo stesso. Sul palco del Teatro Ariston hanno tentato il Gabbani Bis e sono riusciti ad attirare l'attenzione di tutti grazie alla vecchia che balla. Guardandoli infatti è Stato impossibile non pensare alla scimmia di Francesco Gabbani. Cosa non si ...

Kylie Jenner : perché Travis Scott le ha mandato esattamente 443 rose dopo la nascita della Loro bambina : Quattrocentotrentatre, non una più non una meno. Sono le rose che Travis Scott ha regalato a Kylie Jenner per la nascita della loro bambina – hai letto il particolarissimo nome con cui l’hanno chiamata? – che la star ha rivelato la scorsa domenica con un post e un emozionante video. La piccola in realtà è venuta alla luce il primo febbraio e proprio dietro al momento della sua nascita si nasconde il significato del numero di ...