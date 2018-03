Lorella Cuccarini su Fabrizio Frizzi | Gli dicevano che era troppo perbene

Lorella Cuccarini ricorda Fabrizio Frizzi/ “Non era un buonista ma un uomo perbene! Non lo dimenticheremo…” : Lorella Cuccarini ricorda Fabrizio Frizzi: “Non era un buonista ma un uomo perbene! Non lo dimenticheremo…”, ecco le commosse dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:38:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - il ricordo di Lamberto Sposini - Milly Carlucci - Max Giusti - Lorella Cuccarini e Giancarlo Magalli : Martedì 27 marzo 2018, è stata allestita nella sede Rai, in Viale Mazzini, a Roma, la camera ardente nella quale migliaia di persone hanno reso omaggio a Fabrizio Frizzi, il conduttore venuto a mancare a causa di emorragia cerebrale durante le prime ore di lunedì scorso. Mercoledì 28 marzo 2018, ci sarà l'ultimo saluto con i funerali che si terranno nella Chiesa degli Artisti, sempre a Roma.In queste ore, sono giunti altri omaggi da parte ...

L’Isola di Pietro 2 - Gianni Morandi e Lorella Cuccarini insieme : l’indiscrezione : Lorella Cuccarini a fianco di Gianni Morandi per la seconda stagione de L’Isola di Pietro: è quanto ha anticipato Fanpage.it riportando un’indiscrezione dei corridoi Mediaset. Il successo della serie andanta in onda con grande riscontro di pubblico nei mesi scorsi su Canale 5 avrebbe spinto i vertici Mediaset e la casa di produzione Lux Vide a ragionare su un naturale seguito. Per rilanciare la seconda stagione l’idea sarebbe ...

Lorella Cuccarini torna in tv grazie a Gianni Morandi : Gianni Morandi riporta in tv Lorella Cuccarini Lorella Cuccarini potrebbe tornare in televisione e più precisamente sulla rete ammiraglia del Biscione. Niente varietà o programma per la Cuccarini, ma un film. La grande showgirl sarebbe ad un passo per entrare a far parte del cast de ‘L’Isola di Pietro’ con Gianni Morandi protagonista. L’indiscrezione è stata lanciata da Fanpage, il quale ha scoperto che a giugno prossimo riaprirà il set della ...

L’Isola di Pietro 2 - Gianni Morandi e Lorella Cuccarini insieme : l’indiscrezione : Lorella Cuccarini a fianco di Gianni Morandi per la seconda stagione de L’Isola di Pietro: è quanto ha anticipato Fanpage.it riportando un’indiscrezione dei corridoi Mediaset. Il successo della serie andanta in onda con grande riscontro di pubblico nei mesi scorsi su Canale 5 avrebbe spinto i vertici Mediaset e la casa di produzione Lux Vide a ragionare su un naturale seguito. Per rilanciare la seconda stagione l’idea sarebbe ...