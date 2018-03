L' omicidio di Ján Kuciak ha scosso la Slovacchia

La Slovacchia dopo l'omicidio di Ján Kuciak : Organizzate da attivisti locali, le manifestazioni si sono svolte in 50 città del paese e addirittura hanno manifestato slovacchi espatriati in tutto il mondo, da Vancouver a Monaco di Baviera. Le ...

La Slovacchia dopo l’omicidio di Ján Kuciak : L’assassinio del giornalista Ján Kuciak e della fidanzata Martina Kušnírová ha innescato un’ondata di proteste nel paese, portando alle dimissioni il premier Robert Fico. Leggi

Rio de Janeiro - Marielle Franco uccisa in un agguato/ Il tweet contro la polizia prima dell'omicidio : Marielle Franco uccisa in un agguato a Rio de Janeiro: migliaia di persone scendono in piazza per protestare contro l'efferato delitto. Le dichiarazioni di Lula e Temer.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:12:00 GMT)

Il primo ministro slovacco Robert Fico si dimetterà in seguito all’omicidio del giornalista Ján Kuciak : In risposta a una crisi politica che ha portato alle più grandi proteste di piazza dalla fine del regime comunista nel paese The post Il primo ministro slovacco Robert Fico si dimetterà in seguito all’omicidio del giornalista Ján Kuciak appeared first on Il Post.

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Slovacchia : premier Fico si dimette dopo caso-omicidio Jan Kuciak (14 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Slovacchia, si è dimesso il premier Fico dopo il caso Juciak. Usa, Trump caccia anche Rex Tillerson, Pompeo nuovo Segretario di Stato. (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:15:00 GMT)

omicidio Jan Kuciak - il premier slovacco Robert Fico offre le dimissioni : Il premier slovacco Robert Fico ha offerto le dimissioni tre settimane dopo l’uccisione del reporter Jan Kuciak che ha aperto una crisi di governo. Le dimissioni saranno presentare domani dal premier. L’annuncio è arrivato durante l’incontro con il presidente Andrej Kiska: lascerà il posto da premier e verrà formato un nuovo governo, ma senza andare ad elezioni anticipate. Fico ha condizionato la sue dimissioni al rispetto da parte del ...

Sono stati rilasciati sei degli italiani fermati in Slovacchia in relazione all’omicidio del giornalista Ján Kuciak : Sono stati rilasciati sei dei sette italiani che erano stati fermati in Slovacchia per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak. Repubblica ha scritto che «i sei italiani Sono stati rimessi in libertà intorno alla mezzanotte. Uno di loro è stato portato in ospedale The post Sono stati rilasciati sei degli italiani fermati in Slovacchia in relazione all’omicidio del giornalista Ján Kuciak appeared first on Il Post.

‘Ndrangheta - rilasciati in Slovacchia gli italiani arrestati per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak : Erano stati arrestati per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak, 27 anni, e della sua fidanzata Martina Kusnirova, ma nella notte scorsa sei dei sette italiani finiti in manette sono stati rilasciati. E anche la settima persona, secondo quanto riporta il sito slovacco Tvnoviny.sk, sarà rimessa a breve in libertà. I fermati dalla polizia di Bratislava erano Antonino Vadalà – imprenditore al centro del reportage del giornalista, che ...