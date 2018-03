Lombardia | prima seduta consiglio regionale 5 aprile | si elegge presidente 2

Lombardia : prima seduta consiglio regionale 5 aprile - si elegge presidente : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – L’undicesima legislatura regionale della Lombardia prenderà il via giovedì prossimo, con la prima seduta del consiglio regionale. Convocata dal presidente uscente Raffaele Cattaneo per le ore 10, all’ordine del giorno avrà “la presa d’atto dei subentri, l’elezione di presidente e Ufficio di presidenza e l’elezione della Giunta delle elezioni”. Cattaneo si congeda e ...

Lombardia - prima proiezione Opinio Italia-Rai : Fontana avanti di 5 punti su Gori : Il candidato di centrodestra in Lombardia Attilio Fontana al 39,10%, il suo avversario di centrosinistra Giorgio Gori al 34,3%, indietro di cinque punti. Sono questi i risultati della prima proiezione ...

Lombardia - prima proiezione Opinio Italia-Rai : Attilio Fontana avanti di 5 punti su Giorgio Gori : Il candidato di centrodestra in Lombardia Attilio Fontana al 39,10%, il suo avversario di centrosinistra Giorgio Gori al 34,3%, indietro di cinque punti. Sono questi i risultati della prima proiezione di Opinio Italia per la Rai. Dario Violi (M5S) si attesta al 21,4% mentre Onorio Rosati di LeU al 3,2%. Il campione è del 5% e ha un margine di errore del 4 per cento.Anche per le proiezioni Swg per La7, con copertura del 20%, Fontana ...

Lombardia - prima proiezione : Fontana avanti di 5 punti su Gori. Al via lo spoglio : Inizierà alle 14 lo spoglio dei voti per le Regionali, che in Lombardia - dove i votanti in totale sono 7.882.638 - ha portato ai seggi il 73,07% degli aventi diritto. Nel 2013, quando vinse Roberto Maroni, ai seggi votò il 76,77%. ...

Lombardia - Pd : abbiamo cercato accordo fin prima di nascita LeU : Milano, 17 gen. (askanews) 'Bersani sa benissimo che è dall'estate che cerchiamo di costruire un accordo, ben prima che nascesse LeU. Allora il problema, per i suoi dirigenti sul territorio, era che ...