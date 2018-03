Lombardia | Gori Pd | nuova giunta poltronificio del centrodestra

Lombardia : Grimoldi (Lega) - vergognoso che Gori tenga piede in due scarpe : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - "'Per la serie tenere il piede in due scarpe' il ridimensionato Giorgio Gori annuncia che è già tornato a fare il sindaco di Bergamo ma che intende organizzare l’opposizione in consiglio regionale prendendosi tutto il tempo prima di decidere cosa fare da grande". Lo affe

Lombardia : Gori - sul mio futuro deciderò nei tempi che prevede la legge : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - "Riguardo al mio futuro, deciderò nei tempi che la legge prevede, senza fretta". Lo dichiara Giorgio Gori, consigliere regionale eletto nelle fila del centrosinistra in Lombardia, dopo l'esito delle elezioni dello scorso 4 marzo nella quali è uscito sconfitto dal candida

ELETTI PARTITO DEMOCRATICO - REGIONALI Lombardia 2018/ Voti Pd e seggi : Gori e i 15 nomi dei consiglieri : ELETTI lista PARTITO DEMOCRATICO, i risultati delle elezioni REGIONALI LOMBARDIA 2018: seggi e Voti. Ecco i 15 consiglieri ELETTI con Gori, tutte le preferenze per province

Elezioni Lombardia - Gori : «Vento populista. Ho fatto il lavoro migliore possibile» : Venti punti di distacco e zero rimpianti: «Ho fatto la miglior campagna elettorale che potessi fare. Tornassi indietro non farei niente di diverso», garantisce Giorgio Gori dopo il lunghissimo ...

Lombardia : Bussolati (Pd) - dato nazionale ha fagocitato lavoro Gori : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - "Il risultato che ci consegnano queste elezioni regionali è certamente non positivo e sconta un'influenza del dato nazionale, che ha finito per fagocitare il grande lavoro del nostro candidato Gori. A Giorgio, però, non può che andare il nostro grazie per l'impegno e la

Lombardia : Gori riconosce la vittoria di Fontana : "La valutazione politica la faremo domani mattina, a risultati definitivi" ma "chissà se da questa sconfitta non potrà nascere qualcosa di altrettanto buono" ha aggiunto il sindaco di Bergamo. "La ...

Risultati Lombardia Diretta Elezioni Regionali 2018/ Dati reali : vince Fontana - "Gori è stato corretto" : Risultati Elezioni Regionali Lombardia 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candiDati alla presidenza della Regione Fontana e Gori, le ultime notizie

Lombardia - 11% sezioni scrutinate. Fontana al 52 - 4% - Gori al 27 - 5. Giunta entro Pasqua. : È iniziato alle 14 lo spoglio dei voti per le Regionali, che in Lombardia - dove i votanti in totale sono 7.882.638 - ha portato ai seggi il 73,07% degli aventi diritto. Nel 2013, quando vinse Roberto Maroni, ai seggi votò il 76,77% dei lombardi che potevano farlo. ...