Lombardia | Fontana presenta la sua nuova giunta | ecco i nomi di assessori e sottosegretari

Lombardia - Fontana : presto incontrerò l'ad di Rfi - deve investire : Milano, 28 mar. , askanews, 'presto incontrerò l'ad di Rfi perché voglio capire se c'è un progetto di sviluppo nella regione, un piano industriale a dieci anni per recuperare il gap tecnologico e ...

Lombardia : Violi (M5s) - Fontana non parte bene - già aumentate poltrone : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - "Quello di Fontana, che oggi si insedia ufficialmente a Palazzo Lombardia, non è certamente un buon inizio: sta usando tutte le poltrone possibili per accontentare i partiti. Le ha già aumentate da 12 a 16, rispetto a quanto aveva dichiarato in campagna elettorale". Lo

M5s - la Lega allarga le braccia anche in Lombardia. Fontana : “Autosufficienti - ma appoggio esterno è benvenuto” : “Sostegno di M5s? La nostra maggioranza continuerà ad amministrare. Tutte le forze che vorranno collaborare su specifici argomenti saranno bene accette. La maggioranza è autosufficiente. Se ci saranno appoggi esterni, molto bene”. Così il neo governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia di insediamento a capo della regione, tenutasi stamani a Palazzo Lombardia a Milano L'articolo M5s, la Lega allarga le ...

Lombardia : Attilio Fontana proclamato presidente della Regione : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - L'ufficio centrale regionale della Corte d'Appello di Milano ha proclamato alla carica di presidente della Regione Lombardia l'avvocato Attilio Fontana. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'agenzia di stampa interna di Regione Lombardia.

Milano, 26 mar. (AdnKronos) – L'ufficio centrale regionale della Corte d'Appello di Milano ha proclamato alla carica di presidente della Regione Lombardia l'avvocato Attilio Fontana. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'agenzia di stampa interna di Regione Lombardia.

Regione Lombardia - parte il conto alla rovescia per la giunta di Fontana : Attilio Fontana , LAPresse, Oggi, a oltre venti giorni dalle elezioni, per Attilio Fontana dovrebbe essere la giornata della proclamazione ufficiale a nuovo presidente della Lombardia. A questo punto ...

Lombardia : Fontana - no chiusura biblioteca Isap : Milano, 20 mar 14:37 - , Agenzia Nova, - La Regione Lombardia è in campo per impedire la chiusura della biblioteca dell'Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica sul... , Rem,

Lombardia : Fontana - presto Giunta : ANSA, - MILANO, 15 MAR - Sulla Giunta "i tempi sono rapidi, a breve chiuderemo, ci saranno 16 assessori". Lo dice il neo governatore eletto della Lombardia, Attilio Fontana a margine del primo viaggio ...

Lombardia : Fontana - ci prepariamo a una legislatura storica : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Questa mattina, nella sede milanese di via Bellerio, il presidente neo eletto della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, hanno incontrato i 28 nuovi consiglieri regionali lombardi della Lega. "Ci prepariamo ad una legisla

Chi è Attilio Fontana - il presidente eletto della Lombardia - : Avvocato, 65 anni, ex sindaco di Varese, ex presidente del Consiglio regionale. Il candidato del centrodestra ha vinto le Regionali promettendo come priorità lavoro, sicurezza e welfare. Leghista "...

Eletti Lega - Regionali Lombardia 2018/ Seggi - nomi e voti : i candidati consiglieri di Salvini per Fontana : Eletti Lega: i risultati delle elezioni Regionali Lombardia 2018: Seggi e voti. I candidati leghisti, le ultime notizie e i precedenti del 2013: adesso quello di Salvini è il primo partito. (Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:28:00 GMT)

ELEZIONI Lombardia 2018 : VINCE FONTANA - DISFATTA GORI/ Il Pd conquista solo Milano e Bergamo : Attilio FONTANA doppia Giorgio GORI, ELEZIONI LOMBARDIA 2018: Centrodestra VINCE col 49,7% straccia il Pd. "Ripartiamo dall'autonomia, continuità con Maroni". Incontro con Salvini a Milano(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Lombardia e Lazio : vincono Fontana e Zingaretti nel segno della continuità : Zingaretti aveva l'appoggio di LeU al contrario di Gori in Lombardia. Fontana ha detto di voler proseguire nel segno del suo predecessore Maroni, soprattutto nella partita dell'autonomia dopo il ...