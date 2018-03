Lombardia : F.Sala (Fi) - mia nomina all’insegna della continuità : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – “Sono onorato dalla nomina ricevuta dal governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana. Lo ringrazio per la fiducia come non posso che essere riconoscente al presidente Silvio Berlusconi e alle migliaia di elettori che hanno creduto in questo progetto. è una nomina all’insegna della continuità che premia il lavoro svolto negli scorsi anni e che mi sprona al meglio per il futuro”. Lo afferma ...

Elezioni Lombardia 2018 - Sala : «Fontana? Collaborerò - ma la Lega cambi i toni. Esigiamo rispetto» : Accanto a Giorgio Gori, al Comitato elettorale di corso Buenos Aires, c'era anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Difficile non ammettere la sconfitta, che Sala, però, non attribuisce ad errori ...

Lombardia : Sala - con Fontana collaborerò ma a Lega chiediamo rispetto : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - “Con Fontana collaborerò per necessità istituzionale, ci mancherebbe altro. Troveremo certamente la formula per lavorare. Consiglio a quelli che stanno dall’altra parte di non essere arroganti. Ho sentito il segretario della Lega Lombarda dire che Gori è stato un pessimo

Lombardia : contro l’emergenza ghiaccio salamoia sciogligelo e bollettini localizzati : Grande freddo ed emergenza ghiaccio ma la paura di incidenti non dovrebbe attanagliare automobilisti e autotrasportatori muniti di pneumatici invernali o catene in transito lungo A58-TEEM nonostante l’Autostrada, come molte altre Arterie del Nord, risulti lambita, almeno sino al week-end, da una perturbazione siberiana. La salamoia sciogligelo sparsa sulle carreggiate dai mezzi di assistenza in base ai bollettini ultrageolocalizzati (rilevazioni ...

Lombardia : Sala - da sondaggi Gori meno di 6 punti distacco con Fontana : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - "Gori mi dice che dai suoi sondaggi non ci sono sei punti di differenza con Fontana, ma meno. Ci sono ancora venti giorni. Un confronto è necessario, sulle poche cose che contano sarebbe utile sentire tutti insieme. Io e gli altri sindaci dovremmo tutti chiedere un conf

Regionali Lombardia - la corsa alle urne nella bufera Aler. Sala e Maroni : al lavoro per risolvere i problemi : Giorgio Gori , LaPresse, Tutta «colpa» di Giorgio Gori. «Non s'è mai vista una campagna elettorale in cui si attacca un'azienda pubblica in questo modo». Il giorno dopo la polemica esplosa attorno all'...

Expo - anche Corte Conti Lombardia indaga su Sala per danno erariale : La notizia è stata data dal legale di Sala a margine dell'udienza preliminare in cui il sindaco è imputato assieme ad altre cinque persone: è un atto...

Expo - anche Corte Conti Lombardia indaga su Sala per danno erariale : La notizia è stata data dal legale di Sala a margine dell'udienza preliminare in cui il sindaco è imputato assieme ad altre cinque persone: è un atto...

Expo - Corte Conti Lombardia indaga su Sala per danno erariale : La notizia è stata data dal legale di Sala a margine dell'udienza preliminare in cui il sindaco è imputato assieme ad altre cinque persone: è un atto...

Expo - Corte Conti Lombardia indaga su Sala e altri per danno erariale : La notizia è stata data dal legale di Sala a margine dell'udienza preliminare in cui il sindaco è imputato assieme ad altre cinque persone

Lombardia - appello di Sala a candidati : insieme su case popolari : Milano, 17 gen. (askanews) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha lanciato un appello ai candidati alla presidenza della Regione Lombardia affinché si impegnino, in caso di vittoria, ad affrontare ...